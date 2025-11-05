사진제공=tvN

사진제공=tvN

이종격투기 선수 최홍만이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 4년간 모습을 감췄던 이유를 털어놓는다.5일 방송되는 tvN 예능'유 퀴즈 온 더 블럭' 317회에는 대형 덤프트럭을 운전하는 김보은과 김웅열 신부, 최홍만이 출연해 다양한 이야기를 나눈다.최홍만은 중학생 시절 씨름에 입문해 천하장사 타이틀을 석권하고, 이후 K-1 무대에서 세계적인 격투기 스타로 거듭나기까지의 파란만장한 인생 여정을 풀어낸다. 무엇보다 약 10년 만에 재회한 최홍만과 조세호의 역대급 케미는 녹화 내내 웃음을 자아냈다는 전언."세호가 홀쭉이가 되고 나서 처음 본다"며 시작부터 거침없는 인사를 건넨 최홍만은 자신의 성대모사를 개인기로 내세우는 조세호를 역으로 성대모사 하는가 하면, 조세호와 과격한(?) 상황극까지 선보이며 현장을 초토화시킨다.그동안 들어보기 힘들었던 최홍만의 속 깊은 이야기도 공개된다. 그는 "지금까지 한 번도 불을 끄고 자본 적이 없다"라며 체구만 컸던 어린 시절 겪어야 했던 외로움을 털어놓을 예정이다. '테크노 골리앗'으로 불리며 씨름 선수로 전성기를 누린 뒤 K-1 파이터로 전향하게 된 이유와 사람들의 비아냥 섞인 시선을 뚫고 데뷔 무대에서 우승한 이야기 그리고 세계 톱 선수들을 제압한 명경기 비하인드까지 함께 들어볼 수 있다.현재 제주에서 거주 중인 그는 커리어 하이를 찍던 시점, 돌연 대중 앞에서 사라진 4년간의 잠적 이유도 전격 고백한다. 최홍만은 "사람들에게 상처가 쌓이기 시작할 때였다"라며 세상과 떨어져 지낼 수밖에 없었던 사연 그리고 "인생의 전부이자 유일한 제 편이었다"는 작고한 어머니를 향한 먹먹한 마음 등을 전한다.'유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr