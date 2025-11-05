/ 사진=텐아시아DB

배우 송승헌을 비롯해 스타쉽엔터테인먼트(이하 ‘스타쉽’) 소속 아티스트들이 tvN ‘출장 십오야’에서 3년 만에 다시 뭉친다.‘출장 십오야’ X 스타쉽 전국체전에서는 스타쉽 아티스트와 함께 하는 ‘제1회 스타쉽 전국체전’이 펼쳐진다. 3년 전 '스타쉽 야유회' 때 폭발적인 흥과 끼로 큰 웃음을 안겼던 배우 송승헌, 유연석, 이동욱, 이광수, 가수 케이윌, 그룹 몬스타엑스, 우주소녀, CRAVITY(크래비티), IVE(아이브)는 물론, 신예 KiiiKiii(키키), IDID(아이딧)에 이르는 무려 38명의 아티스트들이 출전한다. 이들은 25년 차 베테랑 게임 전문가 나영석 PD와 1박 2일 간 더욱 풍성해진 게임 대결을 벌일 예정이다.먼저 38명의 아티스트들은 각양각색의 매력을 뽐내며 첫 만남 장소에 등장한다. 3년 전 막내에서 어엿한 선배가 된 IVE, 전원 ‘군필돌’로 돌아온 몬스타엑스, 3년 만에 스타쉽 이사님이 되어 나타난 케이윌, 후배 배우들의 배려 덕에 고귀한 행차를 한 송승헌, 어떤 연유에서인지 대선배 송승헌 앞에서 무릎을 꿇은 IDID까지, 저마다의 예능감을 선보여 시작부터 분위기를 후끈 달군다.아티스트들의 입장이 끝나기가 무섭게 나 PD는 점심 식사가 걸린 첫 번째 게임에 돌입한다. 숙련된 조교 안유진의 완벽한 시범이 환호성을 자아낸 것도 잠시, 고난도의 게임이 계속되자 현장에는 긴장감이 최고조에 달했다고. 점심 메뉴 사수를 위해 애처로운 몸부림에 태생적 핑계마저 대며 고군분투한 아트스트들, 그리고 이들의 실수에 박장대소하는 나 PD가 대조를 이뤄 폭소를 더할 전망이다.한편, 역대급 스케일을 자랑하는 전국체전 장소에 도작한 아티스트들은 예상을 깨는 구성의 총 여섯 팀으로 나뉘게 된다. 이 과정에서 이동욱은 자신과 같은 팀원에 송승헌이 있음을 확인, 촌철살인의 한마디로 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.이어 입장식, 테이프 커팅식을 마친 뒤 새롭게 꾸려진 팀원들의 단합력, 인내력을 기를 수 있는 다채로운 게임이 공개된다. 이에 팀 내에서는 승리를 위한 선배들의 후배 기강 잡기(?)와 후배들의 폭로전이 난무했다고 전해져 과연 스타쉽 전국체전이 세대와 지역을 초월한 대통합의 장이 될 수 있을지 궁금증이 치솟는다.tvN ‘출장 십오야’ X 스타쉽 전국체전 편은 5일 밤 10시 50분 첫 방송을 시작으로 12일, 19일까지 3주 간 안방극장을 찾아간다. 풀 버전은 방송 이후 다음날 오전 9시 유튜브 ‘채널 십오야’를 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr