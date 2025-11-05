사진제공=tvN

배우 이준호, 김민하 주연의 드라마 '태풍상사'가 드라마·출연자 화제성에서 2주 연속 1위를 기록했다.tvN 토일드라마 '태풍상사'가 시청률과 화제성에서 모두 뜨거운 상승세를 이어가고 있다. 지난 8회는 전국 가구 평균 9.1%, 최고 9.6%, 수도권 가구 평균 9%, 최고 9.7%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. (닐슨코리아 제공, 유료가구기준)여기에 K-콘텐츠 경쟁력 전문 분석 기관인 굿데이터코퍼레이션의 펀덱스(FUNdex)가 발표한 10월 5주 차 TV-OTT 드라마 부문 화제성 1위에 오르며, 2주 연속 정상의 자리를 지켰다. 출연자 화제성에서도 이준호는 2주 연속 1위를 차지했고, 김민하는 2위에 올랐다. 더불어 넷플릭스 글로벌 TOP10 TV(비영어권) 부문에 3주 연속 진입했다.이러한 흥행에는 캐릭터에 몰입한 이준호와 김민하의 열연이 있다. 이준호는 특유의 섬세한 감정 표현으로 청춘 강태풍의 내면을 촘촘히 그려냈다. 현실의 벽 앞에서도 인간적인 따뜻함과 낭만을 잃지 않는 인물의 결이 그의 표정과 눈빛에 자연스럽게 녹아들며, 캐릭터를 한층 더 매력적으로 완성했다.김민하는 성실하고 책임감 있는 K-장녀 오미선을 입체적으로 구현해 냈다. 자칫 단조로워 보일 수 있는 캐릭터에 생동감을 불어넣은 건 김민하 특유의 섬세한 표정과 몸 전체로 표현하는 역동적인 연기였다. 정직하고 단단한 인물의 결 속에서도 위트와 에너지가 살아 있었고, 코믹한 순간에는 리듬감이 느껴졌다.IMF라는 냉혹한 현실 속에서도 나 혼자 아닌 함께 살아가기 위해 버티는 이들의 뜨거운 생존기는 매회 작은 기적처럼 감동을 남긴다. 위기 속에서도 꺼지지 않는 희망과 연대의 힘이 시청자들에게도 깊은 여운을 전하고 있는 가운데, 태국 경찰에 잡혀간 영업과장 고마진(이창훈 분) 사건이 어떤 결과를 맞을지 관심이 쏠린다.'태풍상사'는 매주 토, 일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr