김준호 30개월 아들 정우가 이찬원을 위해 밤 수확에 나선다.5일 방송되는 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌')은 '체험 육아 삶의 현장' 편으로 슈퍼맨 김준호와 슈퍼맘 김윤지가 출연한다. 이날 방송에서는 호우부자 김준호-은우-정우가 가을을 맞아 팜크닉(농장+피크닉)을 즐긴 가운데, 은우와 정우는 생애 첫 배 따기에 도전한다.아빠 김준호가 배 따는 법을 설명하자 은우는 "은우도 배 따볼래요"라며 적극적으로 나선다. 은우는 야무진 손길로 한 번에 배를 수확해 일잘러의 자질을 입증한다. 밤 줍기에서도 은우의 활약은 계속된다. 밤송이를 양 발로 밟은 은우는 가시를 피해 능숙하게 알맹이만 쏙 꺼내 자루를 꽉 채워 일잘러의 면모를 드러낸다. 은우의 모습을 지켜본 김준호는 "은우야 넌 진짜 정석으로 잘한다"라며 감탄을 금치 못한다는 후문.정우는 "진또배기 삼촌에게 밤 가져다줄까?"라는 아빠 김준호의 말 한마디에 부스터를 단 듯 밤 줍기에 돌입한다. 정우는 발끝에 온 힘을 모아 기합을 넣고 밤송이를 풀파워로 뻥 차는가 하면, "진또배기 삼촌 줄 거야"라고 주문을 거는 등 남다른 방법으로 밤을 수확해 귀여움을 폭발시킨다.가을맞이 팜크닉에서 귀여움을 수확하는 은우와 정우의 모습은 '슈돌' 본방송에서 만날 수 있다.KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr