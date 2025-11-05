사진=텐아시아DB

‘나는 SOLO’(나는 솔로) 28기에 영수발(發) 대재앙이 불어닥친다. 솔로녀들 사이 심각해진 분위기에 이이경은 "저 정도야?"라며 긴장감을 드러낸다.5일 밤 10시 30분 방송하는 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 ‘나는 SOLO’에서는 영수에서 시작된 ‘핵폭풍’이 ‘솔로나라 28번지’를 뒤덮는 현장이 공개된다.앞서 28기 정숙과 현숙은 영수를 두고 신경전을 벌여 ‘솔로나라 28번지’를 얼어붙게 만들었던 터. 솔로남녀 모두가 이들의 관계에 촉각을 곤두세우고 있는 가운데, ‘솔로나라 28번지’에서의 5일 차 아침, 영숙은 갑자기 “빨리 가서 잡아야 돼”라며 정숙을 찾아 나선다. 옥순 역시 영숙의 뒤를 따라 정숙을 추적하는데, 엄청난 스피드로 정숙을 발견한 영숙은 “정숙아! 거기 서 봐”라고 외치면서 그를 멈추게 한다.잠시 후 솔로녀들이 하나둘씩 공용 거실에 모이고 영숙과 정숙을 필두로 영자, 옥순, 정희까지 ‘긴급 회동’(?)을 갖는다. 이를 지켜보던 MC 데프콘은 “어렵다…”며 고개를 절레절레 흔든다. 이이경은 “저 정도야?”라고 생각보다 심각한 분위기에 대리 긴장한다.뒤늦게 등장한 현숙은 “왜?”라며 “지금 누구 때문에 난리가 난 거야? 영수 때문에 난리가 난 거야?”라고 모두에게 묻는다. 그러자 영숙은 진땀을 뻘뻘 흘리면서 정숙, 현숙의 눈치를 살핀다. 과연 영숙이 정숙을 추적해 전하려는 말이 무엇인지, ‘최종 선택’을 하루 앞두고 무슨 일이 벌어진 것인지 궁금증이 쏠린다.정숙의 ‘추적자’가 된 영숙의 사연은 5일 밤 10시 30분 SBS Plus와 ENA에서 방송하는 ‘나는 SOLO’에서 밝혀진다.한편, 최근 악성 거짓 루머로 곤욕을 치렀던 이이경은 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서 3년 여 만에 하차하기로 했다. 이이경은 최근 '세대유감' 촬영을 마쳤다고 알려졌으며, 베트남 영화 '나는 여기에 있다(I am here)'와 일본 TBS 금요드라마 '드림 스테이지'에 연이어 캐스팅돼 촬영을 앞두고 있다. 국내외 일정을 병행해야 하는 만큼 고정 예능 출연을 지속하기 어려운 상황이 된 것으로 전해졌다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr