지예은, 갑상선 문제로 고생하더니…살이 쏙 빠진 V라인

건강을 되찾은 지예은이 추억사진을 올렸다.지난 4일 지예은은 자신의 계정에 “뒤죽박죽”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 지예은은 촬영장 비하인드나 일상 모습을 올린 모습. 건강 적신호가 켜진 후 살이 많이 빠진 것으로 보인다.한편 지예은은 지난 8월 건강상의 이유로 휴식기를 가졌다. 이후 지난 2일 방송된 '런닝맨'에 3주 만에 복귀했고, 이날 방송에서 김종국은 "예은이의 두 턱이 살이 아니었다더라. 갑상선 때문에 그랬던 거다. 지금은 없다"라고 말했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr