/ 사진 제공 = 에스콰이어 코리아

장기용의 화보가 공개됐다.SBS 새 수목드라마 ‘키스는 괜히 해서!’(극본 하윤아, 태경민/연출 김재현, 김현우/제작 스튜디오S, 삼화네트웍스)는 생계를 위해 애엄마로 위장취업한 싱글녀와 그녀를 사랑하게 된 팀장님의 쌍방 속앓이 로맨스이다. 배우 장기용은 극 중 천재지변급 키스로 사랑에 푹 빠져 버리는 남자 주인공 공지혁 역을 맡았다.이런 가운데 장기용이 ‘에스콰이어’ 2025 겨울 특별호 표지를 장식했다. 공개된 사진 속 장기용은 디스토피아 무비를 연상케 하는 독특한 세팅과 의상들을 소화하며 화보만으로도 흥미진진한 이야기를 만들어내고 있다. ‘키스는 괜히 해서!’는 팀장님 역할인 만큼 다양하고 멋진 슈트 패션을 예고한 장기용이, 화보에서 전혀 다른 매력을 발산했다.이번 화보 콘셉트를 직접 제안한 장기용은 “패션쇼에 서지 않은 지 시간이 꽤 지나 배우 일에만 집중해 왔는데, 이번에는 모델 장기용을 한 번 꺼내 보여드리고 싶었다”라고 소회를 밝혔다.한편 인터뷰에서는 장기용의 복귀작 ‘키스는 괜히 해서!’에 대한 다양한 이야기가 이어진다. 장기용은 “(극 중) 팀장인 저와 함께 일하는 직원들은 다 아이 엄마인 상황 자체가 재미있다” 라며 직장 내 로맨틱한 긴장감과 코믹함을 동시에 예고했다. 또 “키스신이 정말 많다. 이 드라마를 봐야 할 이유 중 하나”라며 안은진과 보여줄 핑크빛 케미스트리에 대한 기대감을 높였다.장기용의 화보와 인터뷰 전문은 전국 서점 및 에스콰이어 코리아 웹사이트에서도 만날 수 있다. 영상 인터뷰도 에스콰이어 공식 유튜브 채널에서 곧 공개될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr