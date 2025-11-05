사진='오! 브라더스' 캡처

사진='얄미운 사랑', '오! 브라더스' 캡처

배우 오정세가 드라마 '얄미운 사랑'에 특별 출연했다.지난 4일 방송된 tvN 새 월화드라마 '얄미운 사랑' 2회에서 오정세는 형사 전문 국민 배우 임현준 역의 이정재와 함께 풋살을 하는 감독으로 등장했다. 그는 현준의 풋살 독주에 자존심 상하는가 하면 이미지 변신을 하고 싶어 하는 현준에게 건달 역할을 제안해 웃음을 유발했다.이러한 오정세의 특별 출연은 OCN '뱀파이어 탐정'을 함께했던 김가람 감독과의 인연으로 성사됐다. 2003년 개봉작인 영화 '오! 브라더스' 이후 오랜만에 이정재와의 반가운 투 샷을 보여준 출연이기도 해 더욱 강렬한 임팩트를 남겼다.특히 '오! 브라더스'에서 남선생 역으로 출연했던 오정세는 영화 개봉 후 22년이 지난 현재, 오상우 역의 이정재와 마주했다. 오정세는 당시 영화 속 한 장면을 연상시키고자 유쾌한 아이디어를 냈다고. 그는 '오! 브라더스' 속 모습을 최대한 구현하기 위해 '얄미운 사랑'에서도 과거에 착용한 트레이닝복과 흡사한 색상의 의상을 입고 등장했다는 후문이다.이렇듯 오정세는 이정재와 과거와 현재를 교차하는 케미스트리를 보여주며 재미와 반가움을 동시에 선사했다. 한편 오정세는 현재 다양한 활동을 준비 중이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr