‘상금만 3억8000만원’ 정현규, 공개 사과 이후 알린 근황
‘환승연애’ 정현규가 근황을 알렸다.

최근 정현규는 자신의 계정에 “어떻게 괜찮게 지내고 있습니당”이라고 적었다.

공개된 사진 속 정현규는 가을 스타일링을 제대로 선보인 모습.
한편 정현규는 넷플릭스 '데블스 플랜2'에 참가해 우승을 차지했다.

그는 당시 상금 3억8000만원의 주인공이 됐지만 동시에 비난의 대상이 됐다. 게임하는 과정에서 무례한 발언을 해 시청자들의 비난을 샀다.
이후 정현규는 종영 인터뷰에서 "방송 이후 반응들을 봤는데 스스로 되물어보게 됐다. 저는 우승을 위해서 정말 진심으로 임했고 그 과정에서 여러 사람들과 시청자들에게 불편함을 드린 것 같다. 제 책임이고 죄송하다"고 사과했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

