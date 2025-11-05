씨엔블루/ 사진 제공=FNC

씨엔블루/ 사진 제공=FNC

밴드 씨엔블루(정용화, 강민혁, 이정신)가 일본 15번째 싱글 앨범을 발매했다.씨엔블루는 5일 0시 일본 싱글 15집 '신토우야(心盗夜)'의 전곡 음원을 공개했다. 앨범과 동명의 타이틀곡 '신토우야'는 '마음을 홀리는 밤'이라는 의미의 신조어로, 지난해 발표한 일본 싱글 14집 '인생찬가(人生賛歌)'에 이어 일본어 제목으로 내세웠다.타이틀곡 '신토우야'는 록 밴드 구성을 기반으로 하여 재즈적인 요소를 곳곳에서 느낄 수 있는 미스터리하면서도 세련된 사운드가 인상적인 곡이다. 마음만을 노리는 고독한 도둑이 오히려 홀리게 되는, 냉철한 도둑과 열정에 빠진 남자의 이면성을 아름답게 그려냈다.이번 앨범에는 타이틀곡을 포함해 성숙한 매력과 애잔한 감성을 동시에 느낄 수 있는 총 3곡이 수록됐다. 정용화는 타이틀곡 '신토우야'와 자작곡 'Slow motion'(슬로우 모션)으로 참여했고, 이정신은 자작곡 'Curtain call'(커튼 콜)을 통해 씨엔블루의 음악적 색깔을 더욱 짙게 만들었다.씨엔블루는 오는 15일부터 가을 투어 '2025 CNBLUE AUTUMN LIVE IN JAPAN ~ SHINTOUYA ~'(2025 씨엔블루 어텀 라이브 인 재팬 ~ 신토우야 ~)를 개최하고 현지 활동에 박차를 가할 예정이다. 공연은 15~16일 고베 월드 기념홀, 23~24일 치바 마쿠하리 이벤트 홀에서 진행된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr