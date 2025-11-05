사진=안현모 SNS

방송인 안현모가 대체 불가한 진행자 면모를 보였다.안현모는 지난 4일 자신의 인스타그램 스토리에 "Mr. President", "RM"이라는 문구들과 함께 여러 장의 사진들을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 안현모가 지난 27일부터 1일까지 진행된 APEC 정상회의에서 'CEO 서밋 코리아'의 공식 진행자로 나선 모습. 그는 이재명 대통령과 그룹 방탄소년단 멤버 RM이 연설을 하는 동안 단상을 지켜 눈길을 끌었다.한편 안현모는 한국외국어대학교 통번역대학원 국제회의통역 석사 출신으로, SBS에서 기자로 활동했었다. 2023년 11월 음악 프로듀서 라이머와 결혼 6년 만에 성격 차이로 이혼했으며 현재는 각종 행사에서 통역사 역할 및 KBS 교양 '스모킹 건' 등에 출연 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr