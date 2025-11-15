사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

최근 서울 강남구의 한 카페에서 텐아시아와 ENA 월화 드라마 '착한 여자 부세미'(이하 '부세미') 종영 인터뷰를 진행한 진영이 최근 빠진 취미를 묻는 말에 이렇게 말했다. 2011년 4월 그룹 B1A4로 데뷔한 진영은, 데뷔 15년 차에 접어든 지금까지 단 한 번의 논란이나 구설 없이 아이돌·프로듀서·배우로서 꾸준히 자신의 영역을 넓혀왔다.그는 B1A4의 다수 히트곡은 물론, 소녀온탑의 '같은 곳에서’, 오마이걸의 '한 발짝 두 발짝’, 아이오아이의 '벚꽃이 지면’ 등을 연달아 히트시키며 소녀 감성을 정조준한 걸그룹 특화형 작곡가로 호평받았다.'부세미' 속 진영은 무창에서 딸기 농사를 지으며 아들을 홀로 키우는 싱글대디로, 새로 부임한 완벽한 스펙의 교사 '부세미'를 마을에서 유일하게 경계하는 인물 전동민 역을 연기했다. 이 드라마는 흙수저 경호원 김영란(전여빈)이 시한부 재벌 회장 가성호(문성근)와 계약 결혼을 하면서 벌어지는 이야기를 그린 범죄 로맨스 드라마다. '이상한 변호사 우영우'에 이어 ENA 역대 시청률 2위인 전국 7.1%를 기록하며 유종의 미를 거뒀다.전동민 캐릭터와 실제 진영의 성격 싱크로율을 묻는 말에 그는 "동민이는 호감이 있어도 괜히 툴툴거리더라. 나는 그렇게 하지 않을 것 같다. 좋아한다면 오히려 안 좋은 말은 전혀 하지 않았을 것"이라고 답했다. 그러면서 "동민이는 좋아하기 시작하면 정말 불도저더라. 나도 직진 스타일이긴 하지만, 그 정도까진 못한다"고 웃어 보였다."비슷한 점보다는 다른 점이 훨씬 많은 것 같아요. 동민이는 속에 있는 말을 다 꺼내는 타입이잖아요. 전 그렇지 못해요. 하고 싶은 말이 있어도 잘 못 하는 경우가 많습니다."진영은 "안 좋은 성향이라 생각한다. 그래서 스트레스를 받기도 고, 스스로 안타깝게 느껴질 때가 있다. 나이 들수록 더 심해지는 것 같다"고 웃으며 털어놨다. 혈액형이 A형이라고 밝힌 그는 "상대방의 입장을 더 생각하게 된다. 내가 한 말 때문에 상대가 기분 나빠할까 봐 반응을 계속 신경 쓴다. 그러다 보니 결국 말을 더 못하겠더라"고 솔직히 말했다."실제 성격과 달라서 민망한 부분도 있었지만, 동민이의 불도저 같은 면을 연기하면서 대리 만족했습니다."그동안 연기한 캐릭터 중 실제 성격과 가장 비슷한 인물을 묻자, 진영은 영화 '그 시절, 우리가 좋아했던 소녀'의 구진우를 꼽았다. 그는 "내 어릴 때랑 닮았다. 그땐 별로 깊게 생각하지 않았다. 연기할 때도 꾸밈없이 자연스럽게 찍었다"고 설명했다.작품 선택 기준에 대해 진영은 "늘 같은 것만 할 수는 없다. 익숙한 게 편하긴 하지만, 새로운 걸 하고 싶다는 도전 욕구도 생긴다. 배우로서 색다른 모습을 대중에게 보여드려야 한다는 책임감도 있다. 확실한 기준이 있다기보다 여전히 찾는 중이다"라고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr