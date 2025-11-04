/ 사진 제공: SLL, 아이엔, 글뫼

배우 원지안이 ‘경도를 기다리며’에서 서지안 역으로 열연한다.오는 12월에 첫 방송될 드라마 ‘경도를 기다리며’(극본 유영아/ 연출 임현욱/ 제작 SLL, 아이엔, 글뫼)는 두 번의 연애를 하고 헤어진 이경도(박서준 분)와 서지우(원지안 분)가 불륜 스캔들 기사를 보도한 기자와 스캔들 주인공의 아내로 재회해 짠하고 찐하게 연애하는 로맨스 드라마다.극 중 원지안이 맡은 서지우 캐릭터는 아름다운 외모와 거침없는 태도로 세간의 관심을 받는 자림 어패럴의 둘째 딸이다. 안하무인으로 온갖 비행을 저지르는 남편과 갈라설 날을 오래도록 꿈꾸던 중 동운일보에서 터트린 남편의 불륜 스캔들 기사를 계기로 이혼을 성취한다.자유의 몸이 된 서지우는 이혼에 결정적 도움을 준 동운일보를 가장 먼저 찾아가 한때 뜨겁게 사랑했던 첫사랑이자 옛 연인을 만나게 된다. 엄마보다 더 따뜻한 사랑을 줬던 첫사랑과 최악의 시나리오로 재회한 서지우가 과연 어떤 반응을 보일지 호기심이 커진다.이런 가운데 서지우의 X가 쓴 서지우 소개서에는 함께 사랑을 나눴던 그때 그 시절의 감정이 그대로 녹아 있어 보는 이들의 감성을 자극한다. 사랑을 시작하게 된 계기부터 이별의 원인과 재회의 전말까지 디테일하게 서술한 문장들은 서지우의 연애 시절을 자연스럽게 연상케 하고 있다.특히 소개서 속 ‘저는 지우의 운명이 아닌 지우의 악연일지도 모른다’고 해 그 내막이 궁금해진다. 과연 서지우는 ‘안정적이고 단단한 사랑을 하길 바란다’는 X의 바람을 이뤄줄 수 있을지 관심이 집중된다.드라마 ‘경도를 기다리며’는 오는 12월에 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr