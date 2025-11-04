/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=tvN ‘퍼펙트 글로우’

/ 사진=tvN ‘퍼펙트 글로우’

배우 박민영이 tvN 새 예능 '퍼펙트 글로우'에 출연한다.tvN 새 예능프로그램 ‘퍼펙트 글로우’(연출 김상아, 곽지혜)는 대표 라미란, 실장 박민영을 필두로 대한민국 최고의 헤어·메이크업 전문가가 뉴욕 맨해튼에 한국식 뷰티숍 '단장(DANJANG)'을 열고 현지에서 직접 K-뷰티의 진면목을 선보이는 ‘K-뷰티 뉴욕 정복기’. 예능감부터 전문성까지 모두 탑재한 'K-뷰티 드림팀' 라미란, 박민영, 주종혁, 차홍, 레오제이, 포니가 의기투합 했다.특히 K-팝, K-푸드에 이어 K-뷰티가 먼 나라 미국에서도 주목받는 가운데 한류의 저력을 보여줄 뜨거운 무대가 될 것으로 보인다. 또한 글로벌 SNS 상에서 해외 인플루언서들이 K-뷰티를 알기 전과 후를 비교하는 '코리아 글로우 업' 챌린지가 인기를 모으고 있는 만큼, 국적도 매력도 다양한 뉴욕 현지인들이 한국식 아름다움을 체험하는 과정이 궁금증을 자극하고 있다.이 가운데 11월 1일(토)부터 23일(일)까지 약 3주간, '트렌드팟 바이 올리브영홍대'에서 '퍼펙트 글로우 with 올리브영'이라는 컨셉의 팝업 스토어가 운영된다. 해당 팝업 스토어는 '퍼펙트 글로우' 방송 속 K-뷰티 뉴욕 스토리를 재해석해 오프라인 방문객들에게 특별한 뷰티 체험을 제공하는 장이 될 예정이다. K-콘텐츠의 글로벌 인기를 리딩하고 있는 CJ ENM과 글로벌 K-뷰티 리더 올리브영이 본연의 아름다움을 살리는 '코리아 글로우 업'의 매력을 제대로 알릴 것으로 기대를 높인다.무엇보다 '퍼펙트 글로우'의 'K-뷰티 마스터' 레오제이와 포니가 팝업 스토어에 직접 방문해 의미를 더할 전망이다. 레오제이(레페리 소속)는 트렌디한 메이크업 실력, 센스와 입담까지 겸비한 현시점 가장 핫한 MZ 대표 뷰티 크리에이터. 또, 590만 구독자를 보유한 글로벌 뷰티 인플루언서인 포니는 K-뷰티의 세계적 인기를 이끈 장본인이라 할 수 있는 메이크업 아티스트다.오는 9일(일), 포니는 뷰티에 고민이 있는 시청자를 모집해 메이크업 클래스와 함께 팬그리팅 행사를 진행한다. 또한 22일(토)에는 레오제이가 팝업 스토어를 찾은 방문객들에게 뷰티 카운셀링을 펼치며, 뉴욕에 이어 한국에서도 K-뷰티 전도사로 활약할 예정이다.한편, tvN '퍼펙트 글로우'는 오는 11월 8일(토) 밤 10시 50분에 첫 방송된다. 아마존 프라임 비디오에서는 11월 23일(일) 1-3화가 전 세계 동시 공개된 후, 이후 매주 일요일 새로운 회차가 순차적으로 공개될 예정이다. 또한 오프라인 팝업 스토어인 '퍼펙트 글로우 with 올리브영'은 오는 23일(목)까지 '트렌드팟 바이 올리브영홍대'에서 운영된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr