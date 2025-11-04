이승기/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=빅플래닛메이드엔터

만능 엔터테이너 이승기가 신곡으로 돌아온다.빅플래닛메이드엔터는 3일 오후, 공식 채널을 통해 이승기의 새로운 디지털 싱글 발매 소식과 함께 강렬한 분위기의 포스터 이미지를 공개하며 컴백 소식을 전했다.공개된 포스터에는 오는 18일 오후 6시, 디지털 싱글 '너의 곁에 내가' 발매를 예고하는 내용이 담겼다. 어둠이 깔린 도시의 화려한 불빛을 배경으로 흐릿하게 담아낸 이승기와 밴드의 모습은 이번 신곡에 대한 기대감을 키운다.신곡 '너의 곁에 내가'는 파워풀한 밴드 사운드와 이승기의 폭발적인 보컬이 어우러져 깊은 감성을 자아내는 록 사운드 곡이다. 지치고 힘든 모든 순간에 항상 곁을 지켜주겠다는 따뜻한 위로를 전하는 메시지가 담겼다. 전작 '정리' 이후 6개월 만의 신곡이다.이번 디지털 싱글 '너의 곁에 내가'로 데뷔 이후 다수의 히트곡으로 남다른 보컬리스트로서의 매력을 선보여 온 가수 이승기의 새로운 매력과 저력을 재발견할 수 있을 것으로 기대된다.이승기는 JTBC '싱어게인4'의 MC로 활약하며 폭넓은 행보를 이어가고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr