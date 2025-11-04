가수 태민/사진 제공= 빅플래닛메이드

그룹 샤이니 멤버 태민이 미국 라스베이거스에서 단독 콘서트를 연다.소속사 빅플래닛메이드엔터에 따르면 태민은 내년 1월 16일(현지 시각) 미국 라스베이거스 'Dolby Live at Park MGM'에서 콘서트 'TAEMIN LIVE [Veil] in Las Vegas'를 개최한다.'돌비 라이브'는 머라이어 캐리, 브루노 마스, 마룬파이브 등 세계적인 아티스트들이 공연한 라스베이거스 대표 공연장이다. 돌비 애트모스 사운드 시스템을 갖춘 이곳에서 태민은 퍼포먼스와 라이브 실력을 선보일 예정이다.태민은 내년 4월 열리는 '2026 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'에 대한민국 국적 남자 솔로 아티스트로는 처음이자 K팝 남자 솔로로 유일하게 라인업에 이름을 올렸다.이번 라스베이거스 공연은 코첼라 무대에 앞서 북미 팬들과 만나는 자리다. 지난달 발매한 스페셜 디지털 싱글 'Veil'이 미국 빌보드 '월드 디지털 송 세일즈' 차트 3위에 오르며 해외 팬덤의 지지를 확인했다.태민은 최근 '2025 뉴욕 한류박람회' 홍보대사로 위촉돼 K-콘텐츠 홍보에 참여하고 있다. 지난 9월 시작한 일본 아레나 투어 '2025 TAEMIN ARENA TOUR 'Veil''도 순조롭게 진행 중이다.태민의 라스베이거스 콘서트 티켓 예매 일정은 추후 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr