박수홍, 연이어 하차 당했는데…♥김다예 출산 1년 만에 둘째 욕심 "힘 얻어야겠다" ('우아기')

박수홍 /사진=텐아시아DB

박수홍이 둘째를 위해 다섯 아이 모두 자연임신에 성공한 ‘66억 CEO 다둥이 부부’의 기운을 받는다.4일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN ‘우리 아기가 또 태어났어요’에서는 다섯 아이를 모두 자연임신으로 가진 ‘66억 CEO 다둥이’ 부부가 등장한다. 66억 매출을 내는 아동복 사업을 운영하고 있는 부부는 “아기가 좀 커서 내일 유도분만 할 것”이라며 다섯째 출산을 예고했다. 네 아이를 모두 자연분만한 데 이어 다섯째도 ‘자연분만’을 앞뒀다는 이야기에 박수홍과 손민수는 “존경한다”며 신기해했다.게다가 셋째부터 곧 태어날 다섯째까지 모두 노산이었던 ‘42세’ 산모는 다섯 아이 모두 자연임신으로 가졌다. 시험관으로 어렵게 쌍둥이를 얻은 ‘라키뚜키 남매 아빠’ 손민수는 부러움에 입을 닫지 못했다. ‘재이 아빠’ 박수홍은 “힘을 좀 얻어야겠다. 대단하십니다”라며 다둥이 아빠의 손을 잡고 둘째를 위한 기운을 얻어갔다. 산모는 “저희는 만날 때마다 임신했다”고 웃으며 밝혔다. 이에 손민수는 “저희 친구들끼린 '스나이퍼'라고 한다”며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.그러나 산모는 넷째 출산 후 생리 불순이 오고 몸 컨디션이 나빠져 병원에서 “임신하면 안 된다”는 당부를 들었다. 그럼에도 산모는 다섯째를 임신하게 됐고, 아기의 머리 크기가 커 출산을 걱정하고 있었다. 산모는 “병원에서 초산이면 자연분만 추천 안 할 머리 크기라고 했다”고 설명했다. 다섯 번째 출산으로 자궁도 늘어나 힘이 약한 상황이었다. 출산 당일 의료진은 “분만 진행이 잘 안될 가능성이 높다. 수술할 가능성이 더 크다”며 응급 제왕절개의 가능성을 언급했다.산모의 진통이 점점 심해질수록 남편은 물론 박수홍, 손민수도 초조해졌다. 두 손 꼭 모아 기도하게 한 ‘66억 CEO’ 산모의 출산기는 본 방송에서 공개된다.이혼의 위기를 앞두고 둘째를 낳은 ‘서퍼맘’과 연하남 남편의 뒷이야기도 공개된다. 두 사람은 이혼할 위기까지 갔었지만, 둘째 딸의 탄생이라는 행복의 순간을 함께 맞이하며 감동을 선사했다. 그러나 얼마 뒤 두 사람은 다시 싸웠고, 마지막이라는 생각으로 함께 부부 상담을 받으러 갔다. 두 사람의 부부 상담 결과는 이날 오후 10시 방송되는 ‘우리 아기가 또 태어났어요’에서 확인할 수 있다.한편, 박수홍은 올해 연이은 악재를 맞았다. 지난 3월 '동치미'에 이어 지난달 16일 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 하차까지 알려졌다. '슈돌'은 박수홍, 안영미, 최지우가 하차하고 이이경, 랄랄이 합류한다. 이이경, 랄랄은 오는 12일 방송부터 MC로 나선다. 박수홍 아내 김다예는 지난해 10월 첫째를 출산했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr