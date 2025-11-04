사진=이지혜 SNS

방송인 이지혜가 첫째 딸의 상태에 우려를 표했다.이지혜는 지난 3일 자신의 인스타그램 스토리에 "해열제로 링겔 맞고 독감 링겔도 맞았는데 이거 괜찮은 걸까요"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이지혜의 첫째 딸 태리의 열이 39.7도까지 오른 상황. 이지혜는 이미 두 가지의 수액을 맞춘 상황에서 딸의 열이 내려갈 기미를 보이지 않자 큰 병원 재방문을 고려하고 있는 듯 우려를 표해 보는 이들의 안타까움을 자아냈다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 첫째 딸 태리, 둘째 딸 엘리를 두고 있다. 큰딸 태리는 학비 약 1200만원에 달하는 초등학교에 다니고 있다고 전해졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr