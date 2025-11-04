사진=채널A '절친 토큐멘터리 - 4인용 식탁'

사진=채널A '절친 토큐멘터리 - 4인용 식탁'

사진=채널A '절친 토큐멘터리 - 4인용 식탁'

배우 김민준이 은퇴를 고민했던 경험을 솔직히 털어놨다.지난 3일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 - 4인용 식탁'에서는 배우 박중훈이 절친 허재, 김민준을 자신의 집으로 초대해 이야기를 나눴다.박중훈은 김민준과의 인연에 대해 "민준이는 내가 첫 연출한 영화 '톱스타'의 주연이었다. 영화배우 역할로 나왔는데 정말 잘했다"고 회상했다. 그는 캐스팅 이유를 묻는 질문에 "민준이는 체형이나 눈빛, 얼굴 모두 스타다. 영화 주인공으로 완벽했다. 그래서 꼭 함께하고 싶었다"고 설명했다.이어 "그런데 당시 민준이가 배우를 그만두려고 하더라. 내 영화를 안 하겠다는 게 아니라 배우 자체를 접겠다는 말이었다"고 덧붙였다. 이에 박경림이 "정말 그만두려 했냐"고 묻자, 김민준은 "중2병처럼 그런 시기가 있지 않나. 내가 원하는 방향으로 안 가고, 주변의 평가에 휘둘리는 느낌이었다. 그래서 본연의 모습을 지키려다 그런 생각을 했다"고 말했다.그는 "'톱스타' 시나리오를 읽었을 때 내가 이걸 할 수 있을까 고민했다. 작품에 누가 될까 봐 걱정됐고, 박중훈 선배라면 더 좋은 배우를 캐스팅할 수도 있겠다 생각해서 거절했었다"고 솔직하게 털어놨다. 박중훈은 "한 달을 쫓아다니다가 마지막에 이렇게 말했다. '네 의견 존중하는데, 오늘 이후로 죽을 때까지 배우 하면 안 된다.' 그러자 며칠 뒤에 연락이 왔다. 하겠다고 하더라"고 전했다. 이를 들은 허재는 "남 인생을 왜 네가 좌우하냐"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.김민준은 이날 아내 권다미와의 결혼 생활도 공개했다. 그는 "왜 아들을 낳고 나면 아내가 변할까 싶어서 자료까지 찾아봤다. 결국 답은 없더라"고 웃으며 말했다. 이어 "아들이 네 살인데 활발하다. 놀다 보면 뭔가 엎지를 수도 있지 않나. 그러면 어느새 아내가 나타나서 나도 같이 혼나고 있다. 내가 첫째고 아들이 둘째가 된 기분"이라고 전했다.또 "집은 여유가 있어야 한다고 생각한다. 그런데 아내는 각이 살아 있는 스타일이다. 그래서 아이 정서에도 좋지 않다고 이야기했는데, 결국 나도 아내처럼 바로바로 치우고 있더라. '어차피 아내가 할 텐데' 싶어서 먼저 하게 된다"고 웃었다.박중훈은 그런 김민준을 향해 "보니까 아내를 무서워하는 것 같다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr