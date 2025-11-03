/ 사진=텐아시아DB

그룹 레드벨벳의 멤버 웬디가 다가오는 겨울, 함께 방어회 먹으러 가고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 27일부터 이달 2일까지 '다가오는 겨울, 함께 방어회 먹으러 가고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위에는 웬디가 이름을 올렸다. 올해 4월 어센드와 계약을 맺고 홀로서기를 시작한 그는 지난 20일부터 시작된 2025 웬디 첫 번째 월드 투어 '위얼라이브'(2025 WENDY 1st WORLD TOUR 'W:EALIVE')로 전세계 팬들을 만나고 있다. 또한 웬디는 지난 10일 세 번째 미니 앨범 ‘Cerulean Verge’로 컴백했다.2위는 그룹 소녀시대의 멤버 유리가 차지했다. 유리는 지난 1일 방콕 KBank SiamPic Hall(케이뱅크 시암픽 홀)에서 2025 YURI’s 3rd FANMEETING TOUR ‘YURIVERSE’ in BANGKOK(2025 유리 세 번째 팬미팅 투어 ‘유리버스’ 인 방콕)을 개최했다. 유리는 오는 11월 15일 호찌민, 1월 10일 타이베이에서 2025 YURI’s 3rd FANMEETING TOUR ‘YURIVERSE’(2025 유리 세 번째 팬미팅 투어 ‘유리버스’)로 글로벌 팬들과의 만남을 계속할 예정이다.3위는 그룹 유니스의 엘리시아다. 유니스(UNIS)는 지난달 15일 일본 디지털 싱클 '모시모시♡'의 영어 버전을 공개했다. 또한 유니스는 팬콘 아시아 투어를 통해 한국과 일본, 필리핀 팬들과 특별한 추억을 쌓았고, 데뷔 첫 중국 팬미팅을 통해 상하이 팬들과 첫 만남을 가지기도 했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '추워진 날씨, 같이 손 잡고 명동 걷고 싶은 남자 가수는?', '추워진 날씨, 같이 손 잡고 명동 걷고 싶은 여자 가수는?', '추워진 날씨, 같이 손 잡고 명동 걷고 싶은 남자 트로트 가수는?', '추워진 날씨, 같이 손 잡고 명동 걷고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr