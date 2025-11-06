사진=SM엔터테인먼트

2007년 소녀시대로 데뷔한 1989년생 권유리가 글로벌 팬들과의 특별한 여정을 시작했다.그는 지난 1일 방콕 KBank SiamPic Hall(케이뱅크 시암픽 홀)에서 2025 YURI's 3rd FANMEETING TOUR 'YURIVERSE' in BANGKOK(2025 유리 세 번째 팬미팅 투어 '유리버스' 인 방콕)을 개최해 글로벌 투어의 힘찬 출발을 알렸다.권유리는 팬들에게 전하고 싶은 마음을 담아 오프닝 무대에서 재쓰비(JAESSBEE) '너와의 모든 지금'을 커버한 것에 이어, 팬미팅 타이틀인 'YURIVERSE'는 자신의 세계를 팬들과 함께 나누며 하나가 되고 싶다는 뜻으로 정한 이름이라고 밝혀 현장을 따뜻하게 물들였다.또한 권유리는 최근 근황에 관해 진솔한 이야기를 나누는 코너부터 OX 퀴즈, 폴라로이드 증정 이벤트, 본인만의 레시피로 커피를 직접 만들어 선물하는 시간 등 풍성한 구성으로 팬들과 의미 있는 소통을 이어갔다.무엇보다 권유리는 Tinashe(티나셰) 'Company'에 맞춘 퍼포먼스 무대를 비롯해 소녀시대 곡 메들리 '첫눈에...(Snowy Wish)', 'Holiday'(홀리데이), 'Forever 1'(포에버 원)과 솔로곡 '꿈(Illusion)', '빠져가(Into You)'까지 그동안 공식 SNS를 통해 예고해 기대를 모았던 무대들을 선보여 현장의 분위기를 뜨겁게 달궜다.그는 "오늘을 잊지 못할 날로 만들어주셔서 감사드린다. 태국 팬분들을 하루빨리 만나러 가고 싶다고 소망했었는데 이렇게 한 명 한 명 눈 마주치고 그동안 못다 한 이야기를 나눠서 굉장히 행복했다"며 "소중하고 값진 우리의 추억들을 잘 담아두고, 또다시 만날 날을 기다리겠다"라고 진심 어린 소감과 더불어 소녀시대 'Lucky Like That'(럭키 라이크 댓) 무대를 끝으로 팬들의 환호 속에 공연을 마무리했다.권유리는 오는 15일 호찌민, 1월 10일 타이베이에서 2025 YURI's 3rd FANMEETING TOUR 'YURIVERSE'(2025 유리 세 번째 팬미팅 투어 '유리버스')로 글로벌 팬들과의 만남을 계속할 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr