/ 사진=텐아시아DB

가수 김의영이 다가오는 겨울, 함께 방어회 먹으러 가고 싶은 여자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 27일부터 이달 2일까지 '다가오는 겨울, 함께 방어회 먹으러 가고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위에는 가수 김의영이 이름을 올렸다. 그는 2020년 TV조선 '미스트롯2'에서 5위에 오르며 트로트 가수로 데뷔했다. 지난 5월에는 프로듀서 김형석이 참여한 네 번째 싱글 앨범 'STARTrot PART.1'을 발매했다. 타이틀곡 '하고 싶은 거 다 해'는 경쾌한 댄스 트로트 장르로, 김의영 특유의 밝고 시원한 에너지를 담아냈다.2위는 은가은이다. 은가은과 박현호는 5살 차 연상연하 커플로, KBS2 '불후의 명곡'을 통해 처음 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난해 3월 교제를 시작해 약 1년 만에 결혼에 골인했다. 은가은은 지난달 결혼 6개월 만에 자신의 SNS를 통해 임신 소식을 전했다.3위는 가수 김다현이 차지했다. 김다현은 지난 21일 아버지인 김봉곤 훈장과 함께 경북 청도군 지역 홍보대사로 위촉됐다. 홍보대사 위촉식은 '청도 반시축제 및 세계코미디아트페스티벌' 폐막식에서 진행됐다. 김봉곤 훈장은 오랜 기간 전통 예절교육과 한학 보급에 힘써왔으며, 지난 5월에는 고향사랑기부금 100만 원을 기탁했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '추워진 날씨, 같이 손 잡고 명동 걷고 싶은 남자 가수는?', '추워진 날씨, 같이 손 잡고 명동 걷고 싶은 여자 가수는?', '추워진 날씨, 같이 손 잡고 명동 걷고 싶은 남자 트로트 가수는?', '추워진 날씨, 같이 손 잡고 명동 걷고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr