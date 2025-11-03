/ 사진=텐아시아DB

그룹 더보이즈의 주연이 다가오는 겨울, 함께 방어회 먹으러 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 27일부터 이달 2일까지 '다가오는 겨울, 함께 방어회 먹으러 가고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위에는 더보이즈의 주연이 이름을 올렸다. 주연이 속한 더보이즈는 지난 25일 서울 고려대학교 화정체육관에서 개최된 ‘틱톡 어워즈 2025’에 참석해 베스트 퍼포먼스 부문 수상의 영예를 안았다. 오는 11월 8일 인도네시아 자카르타에서 네 번째 월드 투어 ‘THE BLAZE’의 공연을 진행한다.2위는 그룹 세븐틴의 멤버 도겸이 차지했다. 도겸이 속한 세븐틴은 지난달 30일 워싱턴 D.C. 캐피털 원 아레나에서 약 3주간 이어진 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN U.S.’를 마쳤다. 또한 세븐틴은 오는 11월 27일과 29일~30일 반테린 돔 나고야부터 12월 4일, 6일~7일 교세라 돔 오사카, 11일~12일 도쿄 돔, 20일과 21일 후쿠오카 페이페이 돔까지 4대 돔을 돌 예정이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '추워진 날씨, 같이 손 잡고 명동 걷고 싶은 남자 가수는?', '추워진 날씨, 같이 손 잡고 명동 걷고 싶은 여자 가수는?', '추워진 날씨, 같이 손 잡고 명동 걷고 싶은 남자 트로트 가수는?', '추워진 날씨, 같이 손 잡고 명동 걷고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr