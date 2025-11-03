/ 사진=하이헷엔터테인먼트

/ 사진=하이헷엔터테인먼트

ifeye(이프아이)가 ‘2025 컬러 인 뮤직 페스티벌’ 무대에 올랐다.ifeye(이프아이, 카시아 라희 원화연 사샤 태린 미유)는 2일 인천 파라다이스 시티에서 열린 ‘2025 컬러 인 뮤직 페스티벌’(2025 Color in Music Festival, 이하 ‘컬뮤페’) 무대에 올랐다. ‘컬뮤페’는 빌보드코리아가 주최하고 필링바이브가 주관한 음악 페스티벌로, 각 아티스트의 음악 세계를 ‘컬러(Color)’라는 키워드로 풀어낸 콘셉트가 특징이다. 감성적인 발라드부터 강렬한 힙합, 청량한 밴드 사운드까지 다채로운 장르가 어우러지며 관객들에게 색다른 음악 경험을 선사했다.이날 ifeye(이프아이)는 데뷔곡 ‘NERDY’를 시작으로 ‘BUBBLE UP’, ‘ru ok?’, ‘say moo!’, ‘friend like me’까지 총 다섯 곡을 연달아 선보이며 페스티벌의 열기를 한층 끌어올렸다. 무대에 등장하자마자 ‘NERDY’로 개성 넘치는 보컬과 역동적인 퍼포먼스를 펼쳤고 이어진 ‘BUBBLE UP’에서는 중독성 강한 훅과 경쾌한 리듬으로 분위기를 최고조로 이끌었다.특히 ifeye(이프아이)는 지난 4월 8일 데뷔 이후 쌓아온 무대 경험을 바탕으로 한층 여유롭고 성숙한 모습을 보여줬다. 넘치는 에너지와 강렬한 표정 연기, 그리고 팬들과의 자연스러운 교감이 어우러지며 현장을 완벽히 장악했다.한편 ifeye(이프아이)는 두 번째 미니앨범 ‘물결 ‘낭’ Pt.2 ‘sweet tang(스윗탱)’‘의 타이틀곡 ‘r u ok?’ 활동을 마무리한 뒤, 다음 컴백을 위한 준비에 돌입했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr