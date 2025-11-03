어반자카파/ 사진=조준원 기자 wizard333@

어반자카파/ 사진=조준원 기자 wizard333@

어반자카파/ 사진=조준원 기자 wizard333@

어반자카파/ 사진=조준원 기자 wizard333@

어반자카파/ 사진=조준원 기자 wizard333@

어반자카파/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 어반자카파가 수지와 이도현을 등에 업고 돌아왔다.어반자카파(조현아, 권순일, 박용인)는 3일 서울 강남구 일지아트홀에서 새 EP '스테이'(STAY) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.어반자카파가 약 4년 만에 새 EP 앨범으로 돌아왔다. 권순일은 "오랜만에 내는 앨범이라 긴장되고 설렌다"고 말했다. 박용인도 "많이 긴장되고 대중이 어떻게 들어줄지 기대도 된다. 여러 가지 마음이 교차한다"고 덧붙였다. 조현아는 "앤드류 컴퍼니에 대표로 있으면서 어반자카파로서 EP 앨범을 내게 돼 감격스럽다"고 소감을 전했다.어반자카파의 소속사 앤드류 컴퍼니 공동 대표를 맡은 조현아. 그는 "코어 프로듀서로 앨범을 준비하면서 '내가 중심을 잃으면 안 된다'는 생각을 많이 했다. 많은 것을 참다 보니 병이 생기기도 했다"고 털어놨다. 이어 "힘든 시간이었지만 아티스트와 직원 등 모두가 한 곳을 바라보고 일하는 모습을 보고 아픈 게 싹 나았다. 힘든 것보다 감동이 훨씬 컸다"라고 말했다.새 앨범은 영화 같은 구성을 자랑한다. 각 트랙은 사운드의 흐름과 감정의 결을 세심하게 연결하며 자연스러운 감정선을 이룬다. 권순일은 "트랙 리스트를 짤 때 이질감 없게 들리는 걸 중요하게 여긴다. 앨범을 1번부터 7번까지 재생했을 때 편안하게 들을 수 있도록 균형을 맞추려고 노력한다. 이번 앨범도 자연스럽게 흘러간다는 걸 느낄 수 있을 것"이라고 소개했다.타이틀곡 '스테이'는 깊이 있는 리듬과 감각적인 사운드의 미디엄 템포 R&B 노래다. 조현아의 절친 수지가 타이틀곡 뮤즈가 됐다. 조현아는 "기존 어반자카파의 색을 많이 지닌 곡이라 듣는 분들이 초창기 우리 모습을 떠올리실 것 같다"고 말했다. 그는 "누군가를 딱 생각해서 곡을 써보는 건 처음"이라고 했다. 권순일은 "수지의 얼굴과 어울리는 아름다운 멜로디를 써야겠다는 생각에서 멜로디를 먼저 만들었다. 수지의 얼굴과 아름다운 멜로디가 붙으면 음악이 더 좋게 들릴 것 같았다"고 말했다.어반자카파의 신곡 뮤직비디오에는 수지와 이도현이 출연한다. 조현아는 "여운이 남는 그런 뮤직비디오가 되길 바랐고, 여운을 줄 수 있는 두 배우가 나왔으면 했다. 수지는 여운을 많이 남기는 배우이자 나의 절친한 친구다. 정말 도와주고 싶었는지 마음을 열고 출연 결정을 해줬다. 이도현은 최근 가장 매력적인 남자 배우라고 생각했던 분인데, 딱 전역하고 함께 작품을 할 수 있어 영광이었다"고 말했다. 이어 "수지와 이도현 모두 노게런티로 출연해 줬다"고 덧붙였다.권순일은 "원래 곡을 잘 수정하지 않는데, 어반자카파 음악 역사상 가장 멜로디 수정을 오래 한 곡이다. '아름다워야 한다, 서정적이어야 한다'를 중점에 뒀다. 섭외를 위해 오랫동안 공들이기도 했고, 다시 오지 않을 기회라 딱 어울리는 곡을 쓰고자 했다. 수지 얼굴을 떠올리며 곡을 썼다. 너무 많이 찾아봐서 알고리즘이 수지로 도배됐다"며 웃었다.이날 조현아는 끊임없이 수지를 향한 애정을 내비쳤다. 그는 수지에 대해 "노래를 정말 잘하는 가수다. 연기를 잘하는 배우이기도 하고, 사람을 잘 챙기는 친구이기도 하다. 자기 일을 잘하는 동료이기도 하다. 많은 면에서 훌륭하게 살아가고 있는 사람"이라고 표현했다.어반자카파는 오는 22일 광주를 시작으로 전국 투어에 나선다. 조현아는 "콘서트에 누굴 데려와도 '재밌지?' 하고 자신감 있게 말할 수 있는 세트리스트를 준비하고 있다. 무대 구성에도 아끼지 않고 투자하고 있다. 눈도 즐겁고 기분이 오르락내리락하는, 연말을 정리할 수 있는 공연이 될 것"이라고 말해 기대감을 키웠다.어반자카파의 새 EP '스테이'는 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr