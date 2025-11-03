그룹 아이들 미연/사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 i-dle(아이들) 미연(MIYEON)이 직접 작업에 참여한 새 앨범으로 3일 컴백한다.미연은 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 두 번째 미니 앨범 'MY, Lover'를 발매한다. 2022년 첫 미니 앨범 'MY' 이후 3년 6개월 만에 작업한 새 앨범에 총 7곡을 꽉 채우며 아티스트로서 성숙해진 음악 세계를 선보인다.앞서 지난해 미연은 아이들 월드투어 솔로 무대에서 공개한 자작곡 'Sky Walking'을 디지털 싱글로 발표해 싱어송라이터로서 능력을 보여줬다. 지난달 28일에는 미니 2집 발매 전 'Reno (Feat. Colde)'를 먼저 공개하며 확연히 달라진 곡의 분위기로 호평받았다.미연은 이번 미니 2집 'MY, Lover'는 사랑의 감정을 다양한 시선으로 풀어냈다. 이별과 미련, 후회와 회상, 극복과 헌신의 순간을 차례로 전하며 마지막에는 한층 성숙해진 자신을 마주하는 이야기가 펼쳐질 전망이다.미연은 미니 2집의 전반적인 작업에 참여한 것으로 알려졌다. 특히 수록곡 'F.F.L.Y'와 'You And No One Else'의 작사에 힘을 보탰다. 이 외에도 새 앨범에는 타이틀곡 'Say My Name', 선공개곡 'Reno (Feat. Colde)'와 'Space Invader', 'Petal Shower', 'Show' 등이 수록됐다.앞서 공개된 선공개 곡 'Reno (Feat. Colde)'는 마이너한 일렉 기타 루프와 묵직한 비트 위에 미연의 다채로운 보컬이 더해진 곡이다. 사랑이 집착으로 변해 파국으로 치닫는 순간을 표현했다. 독보적 음색으로 주목받는 Colde가 피처링으로 참여해 두 아티스트의 세계가 교차하며 곡의 묘한 긴장감을 더했다.배우 차우민과 호흡을 맞춘 뮤직비디오는 한편의 웨스턴 누아르를 보는 듯한 감각적인 영상미와 광기 어린 사랑에 빠진 미연의 다채로운 연기가 몰입도를 높였다. 곡은 발매 직후 벅스 실시간 차트 2위, 아이튠즈 톱 송 차트 페루 1위 등 국내외 음원차트 최상위권에 올라 미연의 본격적인 솔로 활동을 기대하게 했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr