2018년 가수 거미와 결혼한 배우 조정석이 공연을 추가 오픈한다.조정석 소속사 잼 엔터테인먼트 공식 SNS 채널 등을 통해 조정석의 첫 번째 전국투어 콘서트 '조정석 쇼: 사이드 비'(CHO JUNG SEOK SHOW: SIDE B)의 공연 추가 소식과 함께 스페셜 포스터를 공개했다.이번 공연은 더 많은 팬들과 소통하기 위해 기획한 콘서트인 만큼, 내년 1월 3일(토) 오후 6시, 1월 4일(일) 오후 3시 광주예술의전당 대극장에서 2회 공연을 추가 진행한다.이로써 조정석의 전국투어 콘서트 '조정석 쇼'는 6개 도시에서 총 12회 공연으로 펼쳐질 예정이다. 추가 공연의 티켓 예매는 오는 11월 6일 오후 2시 티켓 예매 사이트 NOL티켓과 티켓링크를 통해 진행된다.이번 콘서트는 지난 2022년 개최된 '조정석 SHOW'를 성공적으로 마친 후 약 3년여 만에 펼치는 공연이자, 정규 1집 '조정석'을 발매하며 싱어송라이터로 발걸음을 내디딘 조정석의 한층 업그레이드된 무대를 만끽할 수 있다.한편, 조정석의 첫 번째 전국투어 콘서트 '조정석 SHOW: SIDE B'는 11월 22일 부산을 시작으로 대전, 서울, 대구, 성남, 광주로 발걸음을 옮기며 팬들을 만난다. 공연 관련 자세한 사항은 잼 엔터테인먼트 공식 홈페이지 및 SNS 등을 통해 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr