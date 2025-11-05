사진=텐아시아DB

사진=C9엔터테인먼트

사진=C9엔터테인먼트

사진=C9엔터테인먼트

2019년 데뷔한 그룹 CIX(씨아이엑스)가 다섯 번째 단독 콘서트를 성황리에 마무리했다. 앞서 지난해 배진영은 C9엔터테인먼트와 계약 만료됨에 따라 팀을 탈퇴하고 솔로로 전향했다. CIX는 4인조로 개편 후 왕성히 활동하고 있다.CIX(BX, 승훈, 용희, 현석)는 지난 1일과 2일 서울 광진구 티켓링크 1975 씨어터에서 다섯 번째 콘서트 'GO Together (고 투게더)'를 개최하고 팬들과 만났다.국내 단독 공연으로는 지난 3월 진행한 네 번째 콘서트 'THUNDER FEVER (썬더 피버)' 이후 8개월 만에 팬들과 재회한 CIX는 이날 앙코르 포함 총 22곡에 달하는 풍성한 선곡으로 팀 시너지를 폭발시켰다. 특히 올해 발매한 두 장의 EP 신곡과 더불어 오랜만에 공연에서 선보인 무대까지 팬들의 뜨거운 환호를 자아냈다.지옥과 연옥을 거쳐 천국으로 향하는 여정을 그린 웅장한 세계관 영상으로 공연의 막이 올랐다. 이어 'S.O.S', '반항아 (Rebel)', 'Rewind (리와인드)'로 오프닝을 장식한 CIX는 세계관의 스토리라인에 따라 기승전결 있게 세트리스트를 배치해 보고 듣는 몰입감을 극대화했다.CIX는 '순수의 시대 (Numb)', 'Save me, Kill me (세이브 미, 킬 미)', '니가 궁금해', 'Lovers or Enemies (러버스 오어 에너미스)' 등 다양한 대표곡들로 파워풀한 라이브 퍼포먼스를 이끌었다. 서로 정반대의 이야기를 풀어낸 '방관자 (Bystander)'와 'UPSTANDER (업스탠더)'로는 감동적인 서사를 노래하며 팬심을 매료시켰다.멤버들이 직접 연기를 펼친 VCR 영상도 팬들에게 즐거움을 선사했다. 앙코르곡으로는 'THUNDER (썬더)', 일본어 곡 'Revival (리바이벌)'을 선보이며 마지막까지 현장을 찾은 국내외 팬들과 가깝게 교감했다.올해로 데뷔 6주년을 맞은 CIX는 일곱 번째 EP 'THUNDER FEVER (썬더 피버)', 여덟 번째 EP 'GO Chapter 1 : GO Together (고 챕터 1 : 고 투게더)'를 발매하고 활발한 활동을 펼쳤다.멤버 승훈은 현재 JTBC 예능 '뭉쳐야 찬다 4'에서 축구돌로 활약 중이며, 현석은 오는 12월 중 공개되는 게임 원작 숏폼드라마 '마이리틀셰프'에서 도윤 역을 맡아 배우로서 행보를 이어간다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr