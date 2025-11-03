1%대 시청률 굴욕 씻을까…강태오, 이선빈과 결별 후 사극 복귀에 쏠린 관심 [TEN스타필드]

≪이소정의 유노왓≫
그거 아세요?(you know what)
'그거 아세요?(you know what)' 이소정 텐아시아 기자가 흥미로운 방송계의 이슈를 잡아내 대중의 도파민을 자극하겠습니다.
배우 강태오가 6년 만에 사극물 MBC '이강에는 달이 흐른다'로 돌아온다. 지난해 3월 전역해 로코물 tvN '감자연구소'로 첫 행보를 마친 그가 7개월 만에 선보이는 두 번째 주연작이다. 이번에는 장르를 완전히 달리한 만큼 전작의 시청률 부진을 씻을 수 있을지 이목이 쏠리고 있다. 강태오는 2019년 방송된 KBS2 '녹두전'에서 차율무 역을 맡아 특유의 안정된 톤과 섬세한 감정선으로 시청자들의 이목을 끌었다. 당시 그는 섬세한 눈빛 연기와 부드러운 발성으로 "사극이 잘 어울리는 배우"라는 호평을 얻었다. 이후 2022년 8월 종영한 ENA 드라마 '이상한 변호사 우영우'(이하 '우영우') 이준호 캐릭터로 배우 커리어의 정점을 찍은 그는 "섭섭한데요"라는 대사 한마디로 '국민 섭섭남'이라는 수식어를 얻었다.
그러나 여운이 채 가시기도 전에 강태오는 잠시 연예계를 떠나야 했다. '우영우' 종영 한 달 만에 국방의 의무를 위해 군에 입대하면서다. 당시 팬들과 업계 사이에서는 "가장 빛날 때 멈췄다"는 아쉬움이 이어졌지만, 동시에 "돌아온 후가 더 기대된다"는 응원의 목소리도 컸다. 올해 상반기 방영된 '감자연구소'는 강태오의 전역 후 첫 복귀작이었다. 동갑내기 이선빈과 호흡을 맞춘 이 작품은 캐스팅 소식만으로도 화제를 모았다. 로맨스 코미디 장르에 '전역 후 첫 행보'라는 타이틀이 더해지며 관심은 더욱 커졌다. 그러나 예상과 달리 시청률은 1~2%대에 그치며 아쉬운 성적을 남겼다. '우영우'의 폭발적인 성공 이후 기대치가 컸던 만큼, 강태오에게는 다소 씁쓸한 결과였다. 이런 가운데 강태오가 약 8년 만에 MBC로 복귀해 새로운 도전에 나선다. '감자연구소'에서 호흡을 맞췄던 이선빈 후속작 '달까자 가자'의 후속작 '이강에는 달이 흐른다'(이하 '이강달')를 통해서다. 상반기에는 핑크빛 케미로 함께한 두 배우가 하반기에는 각자의 길을 걷게 된 셈이다.
'이강달'은 강태오에게 여러모로 의미가 깊은 작품이다. 6년 만에 사극 복귀작이자, 전역 후 재도약의 시험대이기 때문이다. 그는 '녹두전' 시절 사극에서 빛을 발한 배우로 꼽혀왔다. 당시 부드러운 외모 속 단단한 눈빛 연기, 자연스러운 대사 소화력으로 극의 완성도를 높였다는 평가를 받았다. 이번 '이강달'에서는 김세정과 함께 새로운 호흡을 맞추며 사극 속 로맨스와 감정선을 동시에 보여줄 예정이다.
강태오가 서 있는 현실은 결코 만만치 않다. 전역 후 첫 복귀작이었던 '감자연구소'의 성적이 기대 이하였던 데다, MBC가 올해 들어 연속 부진을 겪고 있기 때문이다. '바니와 오빠들', '메리 킬즈 피플', '달까지 가자' 등 금토극이 잇달아 1%대 시청률을 기록하며 힘을 내지 못하고 있다. 이 때문에 방송가 안팎에서는 "'이강달'이야말로 MBC의 체면을 세울 마지막 카드"라는 말이 나온다. '이강달'을 통해 '사극 명가'로 불려온 MBC가 다시 명예를 회복할 수 있을지, 강태오가 '우영우' 이후 배우로서 두 번째 전성기를 맞이할 수 있을지가 '이강달'의 최대 관전 포인트로 꼽히는 이유다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
