사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

가수 권은비의 미모가 빛을 발한다.최근 권은비는 자신의 인스타그램에 "가을 데이트"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 권은비는 아이스커피를 손에 들고 한적한 카페 골목을 거닐며 여유로운 일상을 즐기고 있다. 크림빛 코트에 브라운 가방을 매치해 따뜻하면서도 세련된 가을룩을 완성했고 화장기 거의 없는 투명한 피부와 단정한 헤어스타일이 청초한 분위기를 자아냈다.또 다른 사진에서는 화이트 머플러를 두르고 카메라를 향해 미소를 짓는 모습으로, 한층 성숙하고 고급스러운 매력을 드러냈다.팬들은 "아 진짜 예쁘다", "늘 응원합니다", "가을 여신이다", "화이팅", "세상에서 제일 예뻐", "피부 완전 좋아요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 1995년생으로 30세인 권은비는 서울 성동구에 위치한 단독주택을 24억 원에 매입해, 최근 잔금을 치른 것으로 전해졌다. 권은비가 매입한 건물은 지하 1층부터 지상 3층까지 이르는 건물로 대지면적 106㎡·연면적 192.45㎡ 규모의 꼬마빌딩이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr