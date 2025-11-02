사진 = 이민정 인스타그램

배우 이민정의 빛나는 피부가 눈길을 끌었다.최근 이민정은 자신의 인스타그램에 "이건 언젠가요…. 뭔가 표정이 육아 안할때같은데…. ㅋ"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 이민정은 포근한 퍼 재킷을 입고 카메라를 향해 부드럽게 미소 짓고 있다. 결점 하나 없는 피부와 투명하게 빛나는 윤광, 여유로운 눈빛이 더해져 완벽한 겨울 여신 분위기를 자아냈다. 꾸밈없는 내추럴한 미모 속에서도 세련된 분위기가 물씬 풍겼다.팬들은 "너무 아름다워요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "넘나 편안해보이세요" "상큼하시네요" 등의 반응을 보이며 감탄을 쏟아냈다.한편 이병헌, 이민정 부부는 지난해 8월 자신이 설립한 법인 ‘프로젝트비’를 통해 서울 성동구 옥수동 소재로 한 빌딩을 239억9000만원에 매입한 것으로 알려졌고 이 중 채무액은 190억원으로 전해진다. 이병헌이 매입한 건물은 대지 면적 732㎡, 연면적 2494.76㎡에 지하 2층부터 지상 6층까지 규모의 건물이다.또 이병헌은 지난 2018년 260억원에 영등포구 빌딩을 매입했는데 이후 3년 만에 368억원에 매각, 106억원의 시세차익을 올렸다. 매각 전까지 매년 약 12억원의 임대 수익을 올린 것으로 파악됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr