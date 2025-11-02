[종합] 이영자, 지방흡입 논란 후 복귀에 입 열었다…"내 삶을 끝내도 괜찮겠더라" ('전참시')

이영자/ 사진=텐아시아 사진 DB

이영자가 과거 지방흡입 논란을 언급했다.지난 1일 방송된 MBC 예능 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 371회에서는 로이킴이 게스트로 출연했다.이날 VCR를 통해 로이킴의 게릴라 콘서트 현장을 본 이영자는 과거 본인의 '게릴라 콘서트' 출연을 회상했다.그는 조명 탓에 관객이 잘 안 보였다는 로이킴의 말에 이영자는 "옛날 '게릴라 콘서트'는 조명을 내가 아니라 관객한테 비췄다. 그래서 한눈에 딱 들어오는데, 그순간 가슴이 찢어진다"고 밝혔다.2022년 이영자의 '게릴라 콘서트' 당시 자료화면이 공개됐고, 이영자는 관객들의 함성에 눈물을 쏟으며 "보잘것없는 저를 이렇게. 너무 감사하고 사랑한다. 고맙다. 저 잘하겠다"고 말했다.이영자는 당시를 떠올리며 "그때 내가 사건 사고가 있었다. 그게 복귀 무대였다. 나한테 지탄과 손가락질을 하지 않을까 생각했는데, 관객들이 꽉 찬 거다. 난 여기서 내 삶을 끝내도 괜찮겠더라. 너무 너무 감사하고 미안해서 눈물이 터졌다"고 밝혔다.한편, 이영자는 2001년 지방흡입수술 없이 체중을 감량했다고 밝혔다가 수술 받은 것이 폭로 당했고, 뒤늦게 수술 사실을 시인해 논란이 됐다. 이후 이영자는 방송 활동을 그만두고 자숙했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr