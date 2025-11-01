예지원, 아시아특별상 영화 부문 수상[TEN포토]

'20주년 2025 하이원리조트 아시아모델페스티벌-아시아모델어워즈'가 아시아모델페스티벌조직위원회(회장 양의식)&한국국제문화교류진흥원(원장 박창식) 주최&주관, 강원특별자치도, 정선군, 제천시, 하이원리조트(강원랜드 대표이사 직무대행 최철규), 한국메이크업전문가직업교류협회(회장 안미려) 후원으로 30일 강원도 강원랜드 하이원리조트 컨벤션센터에서 열렸다.한국메이크업전문가직업교류협회 안미려 회장, '페이스 오브 아시아' 필리핀 대표 Josh mangila, 아시아특별상 영화 부문 예지원이 기념촬영을 하고 있다.한편, ‘아시아모델어워즈’는 아시아 톱모델과 K-POP 가수, 배우, 예능인, 인플루언서 등 각 부문에서 한 해 최고의 활약을 펼친 아티스트를 선정해 시상하는 아시아 최대규모의 엔터테인먼트 축제다. 유명 브랜드 패션쇼, 뷰티갈라쇼, K-POP 공연 등 다채로운 무대와 함께 한류스타, 아시아 톱모델, 배우, 가수 등 패션·뷰티 산업 관계자들이 참여해 소통하는 모델기반의 통합시상식으로 자리매김했다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr