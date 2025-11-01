아이돌네이션 김혜수, 아시아SNS스타상 수상[TEN포토]

'20주년 2025 하이원리조트 아시아모델페스티벌-아시아모델어워즈'가 아시아모델페스티벌조직위원회(회장 양의식)&한국국제문화교류진흥원(원장 박창식) 주최&주관, 강원특별자치도, 정선군, 제천시, 하이원리조트(강원랜드 대표이사 직무대행 최철규), 한국메이크업전문가직업교류협회(회장 안미려) 후원으로 30일 강원도 강원랜드 하이원리조트 컨벤션센터에서 열렸다.베트남 비와이비 모델아카데미 Kay Tasu, 아시아SNS스타상 김혜수(아이돌네이션)가 기념촬영을 하고 있다.한편, ‘아시아모델어워즈’는 아시아 톱모델과 K-POP 가수, 배우, 예능인, 인플루언서 등 각 부문에서 한 해 최고의 활약을 펼친 아티스트를 선정해 시상하는 아시아 최대규모의 엔터테인먼트 축제다. 유명 브랜드 패션쇼, 뷰티갈라쇼, K-POP 공연 등 다채로운 무대와 함께 한류스타, 아시아 톱모델, 배우, 가수 등 패션·뷰티 산업 관계자들이 참여해 소통하는 모델기반의 통합시상식으로 자리매김했다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr