/ 사진=텐아시아DB

사진=MBC '쇼! 음악중심' 영상 캡처

가수 이찬원이 생일날 ‘음악중심’ 1위를 차지했다.이찬원은 1일 오후 MBC ‘쇼! 음악중심’에 출연해 정규 2집 ‘찬란(燦爛)’ 타이틀곡 ‘오늘은 왠지’ 무대로 감성 물씬한 라이브를 선보였다. 이날 이찬원은 신곡 ‘오늘은 왠지’로 총 7274점을 기록, ‘쇼! 음악중심’ 1위에 올랐다.이찬원은 “전혀 생각지도 못했다. 진심으로 감사드리고 열심히 활동하도록 하겠다”라고 팬들에게 감사의 인사를 전했다. 이날 이찬원은 ‘오늘은 왠지’ 무대로 라이브 실력을 재증명했다. 이찬원은 중저음 톤의 감미로운 보이스로 ‘오늘은 왠지’를 열창하며 곡의 따뜻한 정서를 고스란히 전했다.이찬원은 밴드 사운드와 어우러지는 시원한 가창으로 풍성한 사운드를 들려주는가 하면, 여유로운 제스처와 표정으로 강렬한 인상을 남겼다. 앞서 ‘뮤직뱅크’ 1위 후보였던 이찬원은 이번 ‘쇼! 음악중심’에서 1위를 차지하며 인기를 입증했다.신곡 ‘오늘은 왠지’로 음악방송 1위를 달성한 이찬원은 작년 미니 2집 ‘bright;燦’(브라이트;찬)의 타이틀곡 ‘하늘 여행’으로 ‘뮤직뱅크’와 MBC ‘쇼! 음악중심’에서 나란히 1위를 차지하며 트로트 가수로는 이례적인 성과를 이뤄낸 바 있다. 올해 신곡 ‘오늘은 왠지’로 ‘쇼! 음악중심’ 1위에 다시 오른 만큼, 대세 반열에 오른 이찬원의 향후 행보에 관심이 집중되고 있다.이찬원은 정규 2집 ‘찬란(燦爛)’으로 하프밀리언셀러 등극은 물론 초동 판매량 61만장을 돌파하며 커리어하이를 달성했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr