이찬원이 근황 사진으로 팬들의 마음을 사르르 녹였다.이찬원은 인스타그램에 "이찬원 최애 맛집 원할머니보쌈족발!! 보쌈+쌈떡+김치+무김치 조합은 진짜 늘 대성공입니다^^ 조만간 또 먹으러 갑니다… 딱 기다려요"라는 글과 함께 사진을 게재했다. 해당 브랜드는 이찬원이 광고모델인 것으로 알려져 있다.공개된 사진 속 이찬원은 베이지 트렌치코트에 블랙 티셔츠를 매치해 깔끔한 분위기를 완성했다. 식탁 위에는 보쌈 한 상이 푸짐하게 차려져 있고, 젓가락으로 고기를 집어드는 모습에서도 특유의 단정하고 따뜻한 매력이 느껴진다. 자연스럽게 카메라를 바라보는 눈빛과 미소는 팬심을 자극하기 충분했다.팬들은 "고기가 안넘어가게 잘생겼또요" "늘 응원합니다" "너무 잘생겼어" "화이팅" "지적인 모습이 이렇게나 잘생겼을까요 멋져요" "찬원씨 덕에 더 맛나보임" 등의 댓글을 남기며 열렬한 반응을 보였다.이찬원은 현재 예능, 콘서트, 광고, 앨범활동 등 다방면에서 활약 중이며 연말까지 다양한 무대로 팬들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr