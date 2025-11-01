제공

'우주메리미'의 최우식과 정소민이 서로의 진심을 확인하는 갈대밭 키스로 심박수를 올렸다.지난 31일 방송된 SBS 금토드라마 '우주메리미' 7화에서는 자신의 마음을 고백한 후 유메리(정소민 분)에게 거침없이 직진하는 김우주(최우식 분)의 모습이 담겼다. 이날 '우주메리미' 7화 시청률은 최고 8.4%, 수도권 6.9%를 기록하며 동시간대 시청률 1위, 금토드라마 시청률 1위를 이어갔다. 2049 시청률은 평균 1.7%, 최고 2.37%까지 오르며 화제성을 입증했다. 특히 SBS스포츠KBO리그(LG:한화)를 제외한 이날 방송된 전체 프로그램 중 가장 높은 가구 시청률을 기록했다.우주의 고백에 깜짝 놀란 메리는 "왜요?"라며 우주의 사랑에 의문을 제기했다. 우주는 "사람을 좋아하는 것에 무슨 이유를 대요?"라고 반문하더니 메리의 손을 잡고 "메리씨는요? 내가 좋아해서 싫어요?"라며 직진 매력을 뽐내 설렘을 폭발시켰다. 예상치 못한 고백에 당황한 메리는 "제가 좋아하면 연애랑 결혼을 같이 생각하거든요. 돈은 좀 모았어요?"라며 머릿속에 맴도는 질문들을 우주에게 쏟아냈다. 우주는 "집은 할머니 집이지만, 독립 원하면 가능합니다"라고 메리의 질문에 즉각 답해 메리의 마음을 설레게 했다.우주의 고백으로 우주와 메리의 관계에 변화가 감지됐다. 우주는 메리를 대신해 메리의 전 약혼자 김우주(서범준 분)의 병실을 지켰다. 그는 투정을 부리는 전 약혼자 우주를 철벽 방어하며 차단해 웃음을 선사했다. 메리는 우주가 고백하던 순간을 자꾸 떠올렸고, 우주에게 보내는 문자의 마지막에 하트 이모티콘을 넣어 자신의 마음을 조심스레 표현했다. 우주는 메리의 퇴근길을 챙기고 '내 마음은 진심입니다'라는 꽃말을 지닌 폼폼국화 꽃다발을 건네 메리를 두근거리게 했다.우주는 어린 시절부터 간직한 용돈 기입장을 메리에게 보여주며 자신의 경제관념을 어필해 잔망매력을 폭발시켰다. 메리가 우주의 일기에 언급되는 '미소'에 관심을 갖자 우주는 공책을 빼앗으려다 메리 위로 넘어졌고, 입맞춤 직전의 아찔한 상황이 펼쳐져 심장박동수를 상승시켰다. 메리의 꼬르륵 소리로 두 사람의 입맞춤은 불발됐지만, 두 사람은 저녁을 먹고 맥주를 마시며, 어린 시절의 추억을 공유하는 등 진짜 신혼부부 같은 시간을 보냈다. 메리와 함께 있고 싶은 마음에 우주는 대리기사 호출을 취소했다. 메리는 "그냥 자고 가요. 방도 많아요"라고 제안했다. 한 지붕 아래서 하룻밤을 같이 보내게 된 우주와 메리의 모습이 텐션을 자아내며 심장을 두근거리게 했다. 소파에서 잠든 우주를 물끄러미 바라보는 메리의 애정 가득한 눈빛과 메리와 한 집에서 잠이 드는 것만으로 세상을 다 가진 듯한 우주의 모습이 흐뭇한 미소를 자아냈다.다음 날 우주와 메리는 커플룩 차림으로 신혼집 근처에서 윤진경(신슬기 분)과 맞닥뜨리며 긴장감을 치솟게 했다. 우주와 메리의 위장신혼 생활을 알게 된 진경은 "오빠 이러는 거 사기 공범이야"라고 말했다. 하지만 우주가 흔들리지 않자 진경은 홧김에 메리에게 우주가 명순당 4대 독자라는 것과 우주와 메리의 과거사를 폭로했다. 진경은 "우주 오빠 구해준 사람이 메리씨 아버님인 거 모르셨어요? 신세 갚으려고 메리씨 도와준 거예요"라며 우주의 마음을 왜곡해 메리를 충격에 빠트렸다.우주의 고백이 자신을 향한 미안함에서 시작된 것이라고 오해한 메리에게 우주는 "나한테 물어보고 싶은 거 없어요?"라고 직진했다. 메리는 "내가 준 인형 아직 갖고 있어요?"라고 물었고 우주는 "잘 간직하고 있어요"라고 답하며 과거를 오픈했다. 이어 우주의 일기장 속 '미소'가 자신이라는 것을 확인한 메리는 "전 아빠가 돌아가신 거 우주씨 가족들 때문이라고 생각 안 해요. 그러니까 미안해하지 마요"라며 선을 그으려 했다. 하지만 우주는 오히려 메리의 말에 반박하며 자신의 마음을 드러냈다. 우주는 "미안해서 그러는 거 아닌데요. 좋아해서 그러는 거지"라고 밝혔다. 이어 "메리씨가 무슨 일을 하든 옆에 계속 붙어 있을 거예요"라고 다시 한번 진심을 꾹꾹 담아 메리에게 성큼 다가섰다.서로의 진심을 확인한 두 사람은 노을지는 갈대밭 한가운데서 애틋한 키스를 나눠 뭉클한 감동을 선사했다. 메리의 모든 순간을 함께 하겠다고 고백하는 우주의 촉촉한 눈빛이 그의 절절한 마음을 고스란히 전했다. 우주의 손목을 잡은 메리의 애틋한 손길이 어떤 순간에도 손을 놓지 않겠다는 고백을 대신하는 듯해 먹먹함을 자아냈다.우주와 메리의 로맨스가 광대를 들썩이게 만든 가운데, 우주의 고모부 장한구(김영민 분)의 남다른 스케일의 횡령과 사기가 섬뜩한 긴장감을 자아냈다. 명순당 회장이자 우주의 할머니 고필년(정애리 분)은 미국 칼츠 호텔 뷔페에 명순당의 약과를 납품하는 걸로 알고 큰 돈을 투자까지 받아 미국에 공장을 지었다. 하지만 이 모든 게 한구의 설계로 이뤄진 사기였던 것. 명순당에 적대심을 드러내는 한구의 악행이 앞으로 어떤 파국을 갖고 올지 긴장감을 더했다.'우주메리미' 8화는 오늘(1일) 밤 9시 50분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr