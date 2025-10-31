/ 사진=텐아시아DB

배우 차인표가 쿠팡플레이 예능 '저스트 메이크업'에 깜짝 등장한다.31일(금) 저녁 8시 공개되는 9화에서는 상상을 뛰어넘는 세미 파이널의 마지막 미션이 펼쳐지며, 결승에 진출할 Top 3가 전격 공개된다. 이어, 전설급 스페셜 모델들과 함께하는 파이널 미션의 서막이 예고될 예정이다.쿠팡플레이 예능 '저스트 메이크업'은 대한민국을 넘어 세계적으로 K-뷰티를 대표하는 메이크업 아티스트들이 자신만의 색깔로 치열하게 맞붙는 초대형 메이크업 서바이벌이다. 9화에서는 파이널에 진출할 최후의 3인을 가리는 세미 파이널 ‘New Face(뉴 페이스)’ 미션의 마지막 주제가 공개된다. 주제마다 단 한 명만이 생존하는 극악의 룰로 진행되는 경쟁 구도가 마치 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'의 ‘무한 요리 지옥’을 연상시키며 긴장감을 최고조로 끌어올렸다.첫 번째 ‘하이 패션’ 미션에서 파리 금손이 가장 먼저 파이널 진출에 성공한 데 이어 두 번째 고상우 작가의 ‘카마데누(Ka-madhenu)’ 미션에서는 참가자들이 희로애락을 담은 작품으로 심사위원은 물론 시청자들까지 감동과 눈물로 물들였다. 퍼스트맨, 뷰티 상속녀, 손테일이 1위 후보에 오른 가운데, 누가 두 번째 결승 티켓을 거머쥐었을지 발표된다.이어 공개될 세미 파이널 미션의 마지막 주제는 바로 ‘소설’이다. 참가자들은 소설 '인어 사냥' 속 한 구절을 단서 삼아, 상징적 존재를 자신만의 메이크업으로 형상화해야 한다. 여기에 배우이자 작가 차인표가 특별 심사위원으로 깜짝 등장할 예정으로 기대를 모은다. 어떤 비주얼 단서조차 없는 이번 과제는 그야말로 ‘무한 메이크업 지옥’의 절정을 예고한다.이어 최후의 Top 3가 우승을 향한 마지막 관문, 파이널 미션에 돌입한다. 전설급 스페셜 모델들이 총출동해 초대형 서바이벌다운 마지막 무대를 완성하며, 상상을 초월하는 스케일의 미션으로 기대를 모은다. 파이널 무대에서는 각자의 철학과 감각을 집약한 메이크업 퍼포먼스가 펼쳐질 예정이다.'저스트 메이크업'은 공개 4주차에도 쿠팡플레이 인기작 1위 및 평점 4.5, 예능 콘텐츠 시청 만족도 1위(출처: 컨슈머인사이트) 등을 기록하며 상승세를 이어가고 있다. 해외 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤(FlixPatrol) 기준 해외 7개 국가에서 인기작 TOP 10에 진입하고, IMDb 평점 8.5점을 기록했다.“털 하나하나를 메이크업으로 표현하다니 진짜 신의 경지다”, “뷰티 아티스트들의 전문성과 예술성에 진짜 놀랐다”, “실력도 실력인데 미션을 해석하는 능력도 진짜 대박이다”, “진짜 극악의 미션들 같은데 매번 결과물을 내는 참가자들이 놀랍다” 등 세미 파이널 결과물에 대한 호평을 쏟아내고 있다.쿠팡플레이 예능 '저스트 메이크업' 정주행 이벤트가 진행된다. 오는 11월 1일(토) 저녁 8시, 라이브 채팅과 함께 6화부터 9화까지 연속 정주행하며 시청자들이 실시간 소통할 수 있는 자리로 마련된다.쿠팡플레이 예능 '저스트 메이크업'은 10월 31일(금) 저녁 8시 9화를 공개한다. 쿠팡플레이에서 공개되며 쿠팡 와우회원은 물론 일반회원 누구나 무료로 시청할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr