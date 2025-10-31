사진=텐아시아 DB

세븐틴, 엑소, BTS, 강다니엘, 스트레이 키즈, 제로베이스원, 투모로우바이투게더, 앤팀, 에이티즈, 엔하이픈이 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 10월 '아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드' 주인공으로 선정됐다.10월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 가수 세븐틴이 K팝 보이 브랜드 부문 1위를 차지했다. 월드투어를 진행 중인 세븐틴은 오는 11월과 12월 일본 4대 돔에서 공연을 연다. 또 세븐틴은 약 1년 만에 미국 로스앤젤레스(LA)에서 '세븐틴 더 시티'를 연다. 군 복무 중인 멤버 호시는 지난 29일 자신의 인스타그램을 통해 근황을 알렸다. 이날 호시가 공개한 사진들 속에는 그가 기초 군사 훈련을 마치고 수료식날 가족들을 만난 모습이 담겼다. 특히 호시는 상장을 들고 있어 군 생활에 잘 적응하고 있음을 알렸다.2위에는 그룹 엑소가 이름을 올렸다. 엑소 소속사 SM엔터테인먼트와 법적 분쟁 중인 첸백시(첸·백현·시우민)를 제외한 엑소 멤버들은 컴백 준비에 나서고 있다. 지난 27일 SM은 엑소가 오는 12월 13~14일 이틀간 인천 중구 인스파이어 아레나에서 팬미팅 'EXO'verse(엑소버스)'를 개최하고, 2026년 1분기 정규 8집을 발매한다고 알렸다. 팬미팅과 새 앨범 활동에는 수호, 찬열, 디오, 카이, 세훈, 레이까지 6인 멤버가 참여한다. 소송에서 모두 패소한 첸, 백현, 시우민은 엑소의 활동에도 함께하지 않는다.3위는 그룹 방탄소년단(BTS)다. 리더 RM(김남준)은 지난 29일 경북 경주예술의전당에서 열린 APEC CEO 서밋 기조연설을 했다. 그는 "K팝은 마치 비빔밥처럼, 서로 다른 요소들이 각자의 고유한 정체성을 지키면서도 함께 어우러져 새로운 결과물이 됐다"며 방탄소년단의 팬덤인'아미'의 '국경 없는 포용성'과 '강력한 연대'가 "끊임없는 창작의 영감이 되어준다"고 말했다. 또, 멤버 정국이 참여한 캘빈클라인(Calvin Klein) 2025 홀리데이 캠페인 영상이 공개 하루 만에 2800만 조회수를 돌파했다. 해당 브랜드 캠페인 중 최단 시간 기록이다.이어 강다니엘, 스트레이 키즈, 제로베이스원, 투모로우바이투게더, 앤팀, 에이티즈, 엔하이픈 순이었다.세븐틴, 엑소, BTS, 강다니엘, 스트레이 키즈, 제로베이스원, 투모로우바이투게더, 앤팀, 에이티즈, 엔하이픈의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 20위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 20위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr