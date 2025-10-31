사진=텐아시아 DB

유니스, 김세정, 블랙핑크, 아이브, 프로미스나인, 니쥬, 르세라핌, 트와이스, 아이유, 에스파가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 10월 '아티스트탑텐 K-팝 걸 브랜드' 주인공으로 선정됐다.10월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 그룹 유니스가 K팝 걸 브랜드 부문 1위를 차지했다. 유니스는 지난달 12일 첫 일본 디지털 싱글 '모시모시♡'를 발매했다. 신곡 '모시모시♡'는 사랑에 빠진 설레는 마음을 귀엽게 표현한 곡으로, '마음의 소리를 전하고 싶다'는 메시지를 담고 있다. 유니스는 또한, 지난달 28일 서울 상암동 한강난지공원 젊음의광장에서 열린 'ATA 페스티벌 2025 (2025 Asia Top Artist Festival)' 무대에 올랐다.2위는 가수 김세정이다. 김세정은 2016년 걸그룹 아이오아이로 데뷔한 뒤 구구단 활동을 거쳐 솔로로서 '꽃길', 'Warning'(워닝) 등을 발표하며 입지를 다졌다. 뮤지컬과 연극 무대에서도 활동을 이어왔다. 김세정은 MBC 새 드라마 '이강에는 달이 흐른다'에 강태오와 호흡을 맞췄다. 지난 30일 서울 마포구 상암 MBC 골든마우스홀에서 열린 제작발표회에서 영혼이 바뀌는 연기를 소화하기 위해 배우 하지원으로부터 조언을 받았다고도 밝혔다.3위는 블랙핑크가 차지했다. 이들은 전 세계 16개 도시를 도는 월드투어 'DEADLINE'(데드라인)을 진행하고 있다. 블랙핑크는 최근 완전체 신곡 MV 촬영에 돌입했다. 소속사 YG엔터테인먼트 측은 "최고의 결과물을 보여드리고자 멤버들과 스태프 모두 남은 일정까지 최선을 다할 것"이라며 "앨범은 음악적 완성도를 높이기 위한 막바지 단계다. 준비를 마치는 대로 좋은 소식 들려드리겠다"고 밝혔다.이어 아이브, 프로미스나인, 니쥬, 르세라핌, 트와이스, 아이유, 에스파 순이었다.유니스, 김세정, 블랙핑크, 아이브, 프로미스나인, 니쥬, 르세라핌, 트와이스, 아이유, 에스파의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 20위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 20위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr