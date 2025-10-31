르세라핌/ 사진 제공=쏘스뮤직

르세라핌/ 사진 제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 글로벌 기업 엔비디아 주관 행사에 초청받아 화려한 퍼포먼스를 선보였다.지난 30일 르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)은 코엑스에서 개최된 엔비디아 주관 '지포스 게이머 페스티벌'(GeForce Gamer Festival)에서 특별 공연을 펼쳤다. 엔비디아는 AI(인공지능) 반도체 시장을 선도하는 글로벌 기업으로 GPU(그래픽 카드) 시장에서 세계 점유율 1위다. 이번 행사는 엔비디아의 그래픽 카드 브랜드 지포스의 한국 출시 25주년을 기념해 마련됐다.르세라핌은 K-팝 걸그룹 중 유일하게 참석해 행사의 피날레를 장식했다. 엔비디아의 CEO 젠슨 황은 "Great Performer"라고 이들을 직접 소개했다. 르세라핌은 지난 24일 오후 1시 발매된 싱글 1집의 타이틀곡 'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)'로 공연의 포문을 활짝 열었다. 킬링파트인 새끼손가락을 흔드는 제스처와 다채로운 표정을 뽐내며 현장의 열기를 최고조로 끌어올렸다.정규 1집 타이틀곡 'UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)'과 미니 2집 타이틀곡 'ANTIFRAGILE'(안티프래자일)에서는 엄청난 떼창이 터졌다. 중독성 강한 노래가 주는 '듣는 맛'과 '걸그룹 퍼포먼스 최강자'다운 '보는 맛' 넘치는 무대는 짙은 여운을 남기며 '맛세라핌'이라는 수식어에 걸맞는 존재감을 보여주었다.르세라핌은 최근 국가 주관 행사인 대중문화교류위원회 출범식 무대에도 올라 뜻깊은 시작을 함께했다. 또한 최고 권위의 정부포상제도인 '대중문화예술상'에서 문화체육관광부 장관 표창을 받았다. 여기에 세계적인 그룹이 주관하는 행사에 초청돼 K-팝을 상징하는 그룹의 위상을 입증했다.르세라핌의 신곡 'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)'는 입소문을 타고 좋은 성적을 거두고 있다. 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 29일 자 '데일리 톱 송 글로벌' 22위를 차지했다. 발매 당일(24일 자) 이후 6일 연속 차트인하면서 장기 흥행에 시동을 걸었다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr