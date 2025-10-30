타치바나 에리, 단아한 미모[TEN포토+]

'20주년 2025 하이원리조트 아시아모델페스티벌-아시아모델어워즈'가 아시아모델페스티벌조직위원회(회장 양의식)&한국국제문화교류진흥원(원장 박창식) 주최&주관, 강원특별자치도, 정선군, 제천시, 하이원리조트(강원랜드 대표이사 직무대행 최철규), 한국메이크업전문가직업교류협회(회장 안미려) 후원으로 30일 강원도 강원랜드 하이원리조트 컨벤션센터에서 열렸다.타치바나 에리가 레드카펫 행사에 참석하고 있다.권혁수, 안젤리나 다닐로바가 진행을 맡은 '아시아모델어워즈'에서는 아시아전통복 패션쇼, 중국대련동방미예술단(단장 왕예) 패션쇼, 한국메이크업전문가직업교류협회가 주관한 뷰티갈라쇼, 누에라·BURVEY·에버글로우·신성·양지은 등 축하공연이 펼쳐졌다.‘아시아모델어워즈’는 아시아 톱모델과 K-POP 가수, 배우, 예능인, 인플루언서 등 각 부문에서 한 해 최고의 활약을 펼친 아티스트를 선정해 시상하는 아시아 최대규모의 엔터테인먼트 축제다. 유명 브랜드 패션쇼, 뷰티갈라쇼, K-POP 공연 등 다채로운 무대와 함께 한류스타, 아시아 톱모델, 배우, 가수 등 패션·뷰티 산업 관계자들이 참여해 소통하는 모델 기반의 통합 시상식으로 자리매김했다.'20주년 2025 하이원리조트 아시아모델페스티벌-아시아모델어워즈' 수상내역은 다음과 같다.▲ 아시아스타상영화 부문 - 김민종연기자 부문 - 진영모델 부문 - 배윤영▲ 아시아인플루언서상 - 카카 램(Kaka Lam)▲ 베스트인플루언서상 - 카마가 아야(KAMAGA AYA)▲ 아시아파워셀러상 - 류류(리우리우, LIULIU)▲ 모스트 프로미싱 인플루언서 오브 더 이어 - 비비안 리(Vivian Li)▲ 아시아 SNS스타상 - 김혜수(아이돌네이션)▲ 아시아특별상영화 부문 - 예지원배우 부문 - 윤시윤해외배우 부문 - 유키 후루쿠와(Yuki Furukwa, 일본) 아르시 무뇨스(Arci Muñoz, 필리핀) 앨턴 웡(alton wong, 홍콩)트로트 부문 - 양지은퍼포먼스 부문 - 팝핍현준모델 부문 - 타치바라 에리(일본)▲ 모델스타상안나 마르첸코(여, Marchenko Anna, 대만)류 바치라위치(남, Ryu Vachirawich, 태국)이브티삼 하라카트(김미소, 모로코)히로토(남, HIROTO, 일본)▲ 국제문화교류상 - 왕예▲ 인기상예능 부문 - 권혁수모델 부문 - 강희연기자 부문 - 윤현민트로트 부문 - 신성가수 부문 - 에버글로우▲ 라이징스타상연기자 부문 - 김남희, 방효린가수 부문 - 누에라, 버비▲ 신인상연기자 부문 - 이형주 지수연가수 부문 - 유어즈인플루언서 부문 - 무라카미 아카네(MURAKAMI AKANE)페이스 오브 아시아 - Adelina Zaria (키르기스스탄), Wanaphon Chueaain (태국), Thuta Aung (미얀마)아시아시니어모델 - 이재이아시아키즈모델 -아시아베이비모델 - 이해린 최현도 김도윤▲ 피트니스부문 - 한혁규 이예린조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr