'5500평家' 하원미, ♥추신수 '바 로망'에 한마디…"다 돈이지 뭐"

추신수의 아내 하원미가 미국 텍사스 5500평 대저택의 리얼한 일상을 공개했다.29일 하원미의 채널 하원미에는 "[미국편] 추신수 몰래 미국 시리즈 시작합니다"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 하원미는 "여름방학이 끝나 아이들을 학교에 보냈다. 나는 다시 한국으로 돌아가야 한다. 두 집 살림을 하고 있다"며 "첫 번째 집 공개 영상에서는 예쁜 모습만 보여드렸는데 이번엔 찐 현실을 보여드리겠다. 리얼하게 가려고 일부러 청소도 안 했다"고 말해 웃음을 자아냈다.이어 추신수의 '로망 공간'이라는 추신수의 바(Bar)를 소개하며 "남자들의 로망은 돈만 많이 들지"라고 말해 웃음을 자아냈다. 제작진이 "여기 완전 남자들의 로망이 담겼다"고 감탄하자, 하원미는 "로망도 다 돈이지 뭐"며 현실적인 한마디로 공감을 불러일으켰다.서재를 소개한 다음 벽면 가득히 전시되어 있는 와인바 냉장고로 이동한 하원미는 "습도 유지하는 게 되게 중요해서 24시간 365일 와인셀러를 켜 놓는다"며 "남편은 여기 앉아서 라면 먹고, 아이들도 여기가 시원하니까 샤워하고 옷도 입으로 내려온다. 이거 다 우리 남편 거다"며 남다른 자기애가 있다고 얘기했다.하지만 럭셔리한 대저택에도 고충이 있다고 털어놓은 하원미는 "와이파이가 안방에서는 잘 안 터진다. 확장기를 써봤는데 고장 나서 이제 안 쓴다"고 웃었고, 수영장 타일이 깨진 장면에서는 "하나 고치면 또 하나 고장 나서 미쳐버릴 것 같다"고 말했다.한편, 추신수 하원미 부부는 2004년 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr