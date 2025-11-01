사진=텐아시아DB

연성대학교 항공 서비스학과를 졸업했으며, MAA에서 고윤정과 한솥밥을 먹고 있는 것으로 알려진 홍수주의 캐스팅 비화가 공개됐다. 홍수주는 배우뿐 아니라 뛰어난 비주얼을 바탕으로 모델 활동도 활발히 이어가고 있다.지난달 30일 상암 MBC 1층 골든마우스홀에서는 '이강에는 달이 흐른다' 제작발표회가 열렸다. 이날 행사는 박경림의 진행으로 배우 강태오, 김세정, 이신영, 홍수주, 진구, 그리고 이동현 PD가 참석했다. '이강달'은 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상의 영혼이 바뀌면서 벌어지는 역지사지(易地四肢) 로맨스 판타지 사극이다.이동현 PD는 캐스팅 비화를 묻는 말에 "두 주인공인 강태오, 김세정 씨는 대본에 나온 캐릭터와 완벽하게 맞아떨어졌다. 이 두 분보다 더 잘 어울릴 배우는 없다고 생각했다. 숨은 시크릿을 표현하기에 두 배우의 결이 비슷했고, 얼굴 합도 좋았다. 연기력 또한 더할 나위 없이 뛰어난 분들이다"라고 답했다.이어 그는 "이신영 씨는 맨 마지막으로 합류한 배우다. 신영 씨가 맡은 캐릭터는 양면적인 매력을 지닌 인물이다. 겉으로는 명랑하지만, 그 안에는 숨은 슬픔과 복잡한 감정이 있다. 아픔이 있는 사람들이 남들 앞에서 더 밝게 행동하듯, 그런 이중적인 면을 잘 표현할 배우를 찾던 중 이신영 씨를 만나게 됐다. 정말 잘 어울릴 것 같았다"고 덧붙였다.이 PD는 "홍수주 씨가 맡은 우희라는 캐릭터는 '조선에서 가장 아름다운 여성'이라는 설정이 있다. 그에 부합하는 배우를 찾기 위해 큰 노력을 기울였고, 결국 홍수주 씨를 만나게 됐다. 미팅을 해보니 보이스 톤이 굉장히 매력적이었다. 독특한 음색에 매료돼 캐스팅을 결정했다"고 밝혔다.마지막으로 그는 "진구 선배님 역시 시크릿이 있는 캐릭터를 맡았다. 단순한 악역이 아니라, 숨은 사연과 복잡한 내면을 지닌 인물인데 그런 결을 섬세하게 표현할 수 있는 배우라고 생각했다. 그래서 자신 있게 모시게 됐다"고 전했다.'이강달'은 오는 7일 금요일 오후 9시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr