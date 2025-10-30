사진제공=바른손이앤에이

4만 관객을 돌파한 영화 '세계의 주인'이 홍콩 개봉을 앞둔 가운데, 윤가은 감독이 관객과의 만남을 위해 제22회 홍콩아시안영화제 프리미어 상영 참석을 확정 지었다.개봉과 동시에 한국 독립영화 박스오피스 1위를 차지한 '세계의 주인'이 홍콩 현지 개봉에 앞서 제22회 홍콩아시안영화제에 공식 초청됐다. 윤가은 감독은 Q&A에 참석한다.홍콩아시안영화제는 매해 주목받은 아시아 전역의 신작을 홍콩 프리미어로 선보이며 아시아 영화의 교류의 장으로 불리기도 하는 영화제. '세계의 주인'이 선정된 시네스트 딜라이츠(Cineaste Delights) 부문은 세계적인 영화제들에 초청된 주요 작품들로 구성돼 현지 관객들의 지지를 받고 있다. 윤가은 감독은 이로써 '우리들', ' 우리집'에 이어 '세계의 주인'까지 연출한 세 편의 장편 영화가 모두 홍콩아시안영화제에 초청받게 됐다. 윤가은 감독에 각별한 애정을 보인 홍콩아시안영화제는 '세계의 주인'을 초청하며 "사람과 사람 사이의 진정한 유대를 섬세하게 탐구하는 동시에, 청소년기 내면의 복잡하고 미묘한 세계를 탁월하게 그려낸 수작"이라는 코멘트를 남겼다. 윤가은 감독은 11월 2일 예정된 홍콩 프리미어 상영에 참석하여 현지 관객과의 만남을 가질 예정이며, 영화제 상영 이후 '세계의 주인'은 '이 세계에 상처 없는 자 있을까'(若問世界誰無傷)라는 제목으로 홍콩에 정식 개봉될 예정이다.'세계의 주인'은 인싸와 관종 사이, 속을 알 수 없는 열여덟 여고생 주인이 전교생이 참여한 서명운동을 홀로 거부한 뒤 의문의 쪽지를 받기 시작하면서 벌어지는 이야기를 그린 영화. 개봉 이래로 한국 독립영화 박스오피스 1위를 지키고 있다. 개봉 5일 만에 3만 관객을 돌파하고 현재 5만 관객을 목전에 두고 있는 '세계의 주인'은 영화계 선후배들의 든든한 지지와 응원으로 릴레이 응원 상영회 열풍을 일으키고 있다. 또한 관객들의 자발적인 무(無)스포 리뷰 챌린지가 이어지고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr