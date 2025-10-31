사진=텐아시아DB

가수 하성운이 겨울옷 쇼핑을 함께 하고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 23일부터 29일까지 '겨울옷 쇼핑을 함께 하고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이다. 하성운은 지난달 28일 서울 마포구 한강난지공원 젊음의광장에서 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2025' 무대에 올랐다. 또 그는 지난 20일 서울 강남구 엘리에나호텔에서 열린 Mnet '스틸하트클럽' 제작발표회에 참석해 "대중의 마음을 사로잡는 게 먼저다. 어떻게 임하느냐가 중요한 것 같다. 절실함과 성실함이 있어야 자신의 매력이 제대로 나타날 거라고 생각한다"고 소신을 밝혔다.2위는 그룹 더보이즈의 멤버 주연이 차지했다. 소속사 원헌드레드에 따르면 더보이즈는 11월 22일 중국 청두에서 '더보이즈 차이나 팬미팅 인 청두'(THE BOYZ CHINA FANMEETING in Chengdu)를 개최한다. 이번 행사는 더보이즈의 데뷔 후 첫 중국 팬미팅이다. 이들은 청두 공연을 시작으로 중국 내 다양한 지역 팬들과 만날 예정이다.3위는 가수 박지훈이다. 박지훈은 '프로듀스 101' 시즌 2를 통해 데뷔했다. 2017년부터 그룹 워너원의 멤버로 활동한 바 있으며 이후 JTBC 드라마 '조선혼담공작소 꽃파당'을 통해 배우 활동을 시작했다. 그는 웨이브 드라마 '약한영웅 Class 1'에서 열연을 펼치며 배우로서 입지를 다졌다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '함께 스키장 가고 싶은 남자 가수는?', '함께 스키장 가고 싶은 여자 가수는?', '함께 스키장 가고 싶은 남자 트로트 가수는?', '함께 스키장 가고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr