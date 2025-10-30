배우 박보검, 가수 정승환/사진=텐아시아DB, 안테나 제공

배우 박보검의 닮은꼴로 불리는 가수 정승환이 음악보다 잘생긴 미모로 칭찬받고 싶단 욕망을 드러냈다.정승환은 30일 오후 2시 서울 서대문구 예스24 원더로크홀에서 정규 앨범 '사랑이라 불린' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이날 정승환은 "이제는 제가 더 이상 박보검 선배님께 누를 끼쳐선 안 될 것 같다"며 웃었다. 그러면서도 그는 "잘생긴 발라더로 불리고 싶다"면서 "음악적인 것보다도 비주얼적으로 발전했다는 평가들이 있길 바란다"며 너스레를 떨었다. 이어 그는 "발라드 세손이란 수식어를 불러주셔도 감사하겠다"고 덧붙였다.정승환의 '사랑이라 불린'은 2018년 이후 7년 만에 선보이는 정규 앨범으로 더블 타이틀곡 '앞머리'와 '행복은 어려워'를 포함해 총 10곡이 수록됐다. 타이틀 곡 '앞머리'는 떠나간 인연의 행복을 바라는 마음을 폭발적인 감성으로 그려낸 곡이다. 오케스트라와 밴드의 웅장한 사운드가 특징적인 곡으로 전해졌다. 또 다른 타이틀 곡인 '행복은 어려워'는 함께했던 소소한 일상이 행복이었음을 이별 후에야 깨닫는 화자의 마음을 담은 곡이다.한편, 정승환의 정규앨범 '사랑이라 불린'은 30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr