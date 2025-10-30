/ 사진=텐아시아DB

코미디언 박나래가 배우 조혜원11월 결혼을 앞둔 이장우를 언급했다.29일 저녁 공개된 유튜브 채널 '나래식' 58회는 '나래리뷰' 특집으로 꾸며졌다.이날 박나래는 주방 식기부터 뷰티템, 관리템까지 자신이 실제 사용하는 '찐 애착템'을 한자리에 모아 공개했다. 특히 '살림의 여왕' 신애라가 추천해 구입한 압력솥부터 예능 '나 혼자 산다'를 통해 인연을 맺은 김충재가 직접 만들어 선물한 잔, 권총 모양 손잡이가 돋보이는 산다라박이 선물한 잔까지. 추억이 묻어나는 아이템들이 연이어 공개됐다.여기에 절친 이장우가 선물한 영롱한 비주얼의 잔까지 공개되며 더욱 몰입도를 높였는데, 박나래는 "웨딩 화보 도와줬다고 장우가 옷 반납하면서 이 잔을 주더라"며 다시 한번 고마움을 전했다.이날의 하이라이트는 단연 '언박싱 타임'. 제작진이 박나래 자택 현관 앞에 쌓여 있던 미개봉 택배 상자들을 그대로 스튜디오로 옮겨오며 현장은 순식간에 웃음바다가 됐다. 상자 속에서는 귀엽고 개성 넘치는 아이템들뿐만 아니라 오직 박나래만이 소화 가능한 아이템들도 섞여 있어 폭소를 자아냈다.'나래리뷰'를 마친 박나래는 "우리 집에 온 손님들에게 내가 생각한 최고의 그릇에 대접하는 게 나에겐 큰 행복"이라며 "앞으로도 모든 걸 다 오픈할 테니 궁금한 게 있으면 많이 물어봐 달라"라고 전했다.이날 방송에서는 '나래식' 1주년을 맞아 구독자 애칭 정하기 이벤트도 함께 진행됐다. '애식이' '식식이' '식구' 등이 최종 후보로 꼽힌 가운데, 과연 어떤 애칭이 '나래식' 공식 구독자명으로 낙점될지 관심이 집중된다.오는 11월 5일 저녁 6시 30분 공개되는 '나래식' 59회에는 배우 김희선, 한혜진, 진서연이 출연해 화끈한 입담을 뽐낼 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr