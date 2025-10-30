그룹 아이들 미연/사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 아이들 미연이 두 번째 미니앨범 'MY, Lover'의 하이라이트 메들리를 공개했다.소속사 큐브엔터테인먼트는 30일 아이들 공식 SNS를 통해 미연의 미니 2집 'MY, Lover' 오디오 스니펫 영상을 게재했다. 영상 속 미연은 총 7곡의 신곡을 라이브로 가창하며 새 앨범에 대한 기대감을 끌어올렸다.첫 번째 트랙은 지난 28일 선공개된 'Reno (Feat. Colde)'로, 내레이션이 담긴 도입부를 통해 곡의 감성을 표현했다. 이 곡은 발매 직후 국내외 음악 차트 상위권에 진입하며 미연의 솔로 아티스트로서 존재감을 입증했다.이어 타이틀곡 'Say My Name'을 열창하며 감성의 흐름을 이어갔다. 섬세한 피아노 선율과 리드미컬한 비트 위로 미연의 폭발적인 가창이 더해졌고, "어김없이 환청같이 들리는 네 목소리, 끝이 없는 너란 Dreaming" 가사로 깊은 여운을 남겼다.미연은 사랑의 변화를 계절로 빗댄 'F.F.L.Y', 이별의 허무함을 중력에서 벗어나듯 풀어낸 'Space Invader', 한 사람만을 향한 진심을 담은 'You And No One Else'를 차례로 선보였다. 또한 이별의 상처를 지나 다시 피어나는 순간을 그린 'Petal Shower', 사랑을 통해 성장한 자신을 마주하는 'Show'로 '사랑'이라는 주제를 완성했다.미연은 2022년 첫 미니앨범 'MY' 이후 약 3년 6개월 만에 새 앨범을 발표한다. 'MY, Lover'는 오는 11월 3일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr