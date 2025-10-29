코르티스/ 사진 제공=빅히트

빅히트 뮤직 막내 그룹 코르티스(CORTIS)가 미국 빌보드 차트에 7주 연속 자리했다.28일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(11월 1일 자)에 따르면 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 데뷔 음반 'COLOR OUTSIDE THE LINES'가 '월드 앨범' 3위를 차지했다. 또한 '톱 앨범 세일즈'(24위)와 '톱 커런트 앨범 세일즈'(21위) 등 미국 내 실물 음반 판매량을 집계하는 차트에서 강세를 보였다.코르티스는 빌보드 차트를 비롯해 각종 지표에서 인기를 보여주고 있다. 이들의 인스타그램과 틱톡 계정 팔로워는 27일, 28일 각각 500만 명을 찍었다. 지난달 팔로워 수가 300만 명 선이었음을 감안하면 불과 1개월 만에 60% 이상 늘었다. 채널 개설 한 달여 만에 두 플랫폼에서 올해 데뷔한 신인 중 팔로워 수 1위를 찍은 데 이어 가파른 증가 추이가 돋보인다.국내 음원 차트에서는 인트로곡 'GO!'가 롱런 인기를 구가하고 있다. 이 곡은 최신 멜론 주간 차트 (집계기간: 10월 20~26일) 96위에 오르며 3주 연속 차트인했다. 올해 데뷔한 보이그룹 가운데 해당 차트에 이름을 올린 팀은 이들이 유일하다.코르티스는 내달 3일 일본 대표 음악 프로그램 TBS 'CDTV 라이브! 라이브!'에 출연한다. 같은 날 도쿄돔에서 열리는 'NHK MUSIC SPECIAL 'NHK MUSIC EXPO LIVE 2025''에 초청받아 무대를 펼칠 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr